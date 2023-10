Médico mogiano participa de programa de imersão do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Einstein

O médico Dr. Ricardo Motta, cirurgião oncológico do Hcor - Hospital do Coração, referência na capital – esteve entre os dias 03 e 8 de setembro, em Israel, para ampliar seus conhecimentos na área da saúde ao participar do “Expedição – The Future of Healthcare – Israel Executive Immersion Program – um programa especial de aprendizado Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

O programa educacional permite que profissionais da área de saúde façam uma imersão prática à realidade do mercado de saúde israelense, reconhecido como um dos mais avançados do mundo.

Em seis dias de muito aprendizado, o Dr. Ricardo Motta teve a oportunidade de visitar diversos serviços da área, como hospitais, centros e organizações de saúde, para incrementar a vivência e expandir o seu conhecimento sobre o que há de mais novo e tecnológico na área da saúde. Ainda pelo programa conheceu de perto o ecossistema inovador e empreendedor do país, chamado de Startup Nation (nação das start-ups).

O especialista, que faz pelo MBA Executivo em Gestão Hospitalar pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, se preparava há algum tempo para participar do programa internacional. “Um momento muito esperado, que vai ao encontro com meus estudos de aprimoramento dentro da área da saúde”, explica.

Para ele, durante a imersão em diversos equipamentos de saúde e tecnológicos de Israel, a mais significativa foi a visita ao Sheba Medical Center, o maior hospital de Israel, localizado na cidade de Ramat Gan, distrito de Tel Aviv, no bairro de Tel HaShomer. Em 2020, a Newsweek (segunda maior revista semanal de informação dos Estados Unidos e circula mundialmente) o classificou como o 9º melhor hospital do mundo.

“Fiquei profundamente impressionado com o comprometimento da equipe e as instalações de classe mundial que encontrei. O Sheba é, sem dúvida, um farol de esperança e inovação na área da saúde. O ponto alto da minha visita foi conhecer o inspirador Projeto ARC Innovation desenvolvido nas dependências do Sheba. Este projeto está revolucionando nossa abordagem à pesquisa e ao tratamento médico. Ao integrar tecnologia de ponta, análise de dados e uma abordagem multidisciplinar, o ARC está acelerando o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas para pacientes. É verdadeiramente fascinante observar o progresso na pesquisa médica. Estou ansioso para acompanhar de perto o impacto positivo que o Projeto ARC terá, não apenas na luta contra o câncer, mas também na medicina como um todo. Agradeço profundamente ao Sheba Medical Center pela oportunidade de visitar e aprender mais sobre suas iniciativas de pesquisa inovadoras”, destaca o cirurgião oncológico.

De volta ao Brasil, o especialista já coloca em prática os conhecimentos adquiridos nesta grande imersão, aumentando o nível de qualidade e excelência no atendimento e cuidados dos seus pacientes.