Médicos da Atenção Básica de Suzano recebem capacitação em hipertensão

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta terça-feira (25/03) uma capacitação com cerca de 60 médicos que atendem na Rede de Atenção Básica de Suzano. Trata-se do segundo módulo de um total de seis, promovidos pelo Núcleo da Educação Permanente em Saúde, vinculado à Diretoria de Atenção à Saúde. A formação abordou a temática "Anti-hipertensivos", trazendo informações essenciais sobre o uso adequado desses medicamentos no tratamento da hipertensão arterial e o manejo destes pacientes nos postos de saúde. A atividade foi conduzida pelo cardiologista da rede municipal Marco Antônio no campus do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no Jardim Imperador.

A capacitação faz parte de uma série de encontros planejados para aprimorar os conhecimentos dos médicos, garantindo um atendimento ainda mais qualificado aos pacientes. O primeiro módulo já havia sido realizado anteriormente com a temática “Humanização no Atendimento e Relação Médico-Paciente”, e novos assuntos serão abordados nos próximos meses.

A abertura do evento contou com as presenças do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e de representantes da Educação Permanente em Saúde, da Rede de Atenção Básica, da Atenção à Saúde e de Especialidades. O gestor destacou a importância da iniciativa para fortalecer o serviço e garantir o melhor cuidado aos pacientes.

"A hipertensão é uma das principais condições crônicas que afetam nossa população, e o manejo adequado da doença é essencial para evitar complicações graves. Essa capacitação permite que nossos profissionais estejam sempre atualizados com as melhores práticas e protocolos, promovendo mais segurança e eficiência no atendimento", afirmou o secretário.

Os anti-hipertensivos são medicamentos utilizados para reduzir a pressão arterial e prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Durante a capacitação, os participantes tiveram a oportunidade de discutir casos clínicos, conhecer novas diretrizes e trocar experiências sobre o uso desses medicamentos na prática clínica.

As turmas foram divididas em turnos matutino e vespertino para garantir melhor aproveitamento do conteúdo. “Os próximos módulos seguirão com temas essenciais para o aperfeiçoamento dos profissionais da rede municipal, reafirmando o compromisso de Suzano com a qualificação contínua da saúde pública”, finalizou Ferreira.