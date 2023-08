Médicos orientam sobre prevenção de doenças respiratórias

Com o objetivo de reforçar as orientações relativas à prevenção contra as doenças respiratórias, médicos especialistas da Secretaria de Saúde de Suzano destacam quais os cuidados a serem tomados para preservar as boas condições durante a estiagem característica do inverno no Sudeste brasileiro. Entre as recomendações estão a atualização da caderneta de vacinação e a manutenção de um ambiente ventilado, arejado e umedecido, com toalha ou mesmo umidificador, que garanta a umidade do ar entre 50% e 60%.

O médico pneumologista Paulo Henrique Braga Bizarria, que atua no Ambulatório de Tuberculose, afirma que é preciso ter especial atenção a alguns públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos. “Nesta época, o vírus sincicial respiratório, por exemplo, é uma importante ameaça, pois é o principal causador de bronquiolite, provocando inflamação das vias aéreas. O tempo seco afeta especialmente as pessoas que já têm maior tendência a manifestar os sintomas da doença”, declarou o especialista.

Ele reforça que condições como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) podem apresentar piora dos sintomas respiratórios nesta época do ano. “Para este grupo de pacientes se torna fundamental o uso regular das medicações inalatórias a fim de evitar um quadro mais agudo”, alertou.

O médico ainda destaca que o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) deixou muitas lições em relação aos cuidados preventivos para se evitar a transmissão. “Nunca é demais salientar que as pessoas que apresentam sintomas como coriza e tosse seca devem sair de casa com máscara, para evitar o contágio”, advertiu.

As orientações ainda contemplam a prevenção a inúmeras doenças sazonais com a imunização. Nos postos de saúde são oferecidas vacinas contra a Influenza, muito recorrente nessa época, e a Covid-19, entre outras.

O médico pediatra Marcos Shoiti Horigome, que atua na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII, no centro, ressalta que as orientações relativas à umidade do ar e às vacinas, complementadas por uma boa alimentação, ingestão de líquido e uso de roupas adequadas, amenizam a ocorrência das enfermidades características desta época do ano.