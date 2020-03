Medidas contra o coronavírus incluem aulas suspensas e servidores com mais de 60 anos trabalhando em casa em Suzano

Em reunião com seu secretariado no domingo (15), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou uma série de medidas de prevenção ao coronavírus. Uma delas é a liberação dos servidores com mais de 60 anos para trabalhar em casa.

Ashiuchi também criou o ‘Comitê de Prevenção’, encabeçada pela Secretaria da Saúde. O novo órgão tem auxílio das demais secretarias municipais e vai divulgar os protolocos de atendimento e o fluxo de pacientes nos Postos de Saúde da cidade.

“O objetivo é que vírus não chegue nos lares”, disse o prefeito.

Na educação, o prefeito anunciou a paralisação gradativa das aulas. Deste esta segunda-feira (16) os alunos não estão indo às aulas. “Fiquem tranquilos. Eles não terão prejuízos pedagógico e de conteúdo das aulas de2020”, tranquilizou o prefeito.

A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, vai identificar os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade. O objetivo é encaminhar para as casas destes estudantes cestas básicas com kits de limpeza repondo a merenda escolar.

Em relação aos eventos estão todos suspensos, principalmente aqueles que iriam acontecer nos equipamentos públicos, como o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Arena Suzano, Cineteatro e centros culturais.

O prefeito anunciou também a suspensão das atividades com a participação do grupo da melhor idade no Centro Dia do Idoso e no Centro de Convivência.

A Secretaria de Governo vai entrar em contato com as entidades religiosas, associações e demais organizações sugerindo o cancelamento imediato de atividades com público por tempo indeterminado.

A Prefeitura de Suzano vai cobrar também das empresas ônibus, vans e táxis a higienização constante de seus veículos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está em contato com as empresas prestando assistência e orientação na prevenção ao coronavírus.

Em relação às empresas de turismo, será necessário realizar monitoramento daqueles turistas que entram e saem da cidade.