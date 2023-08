Medidas psicossociais ajudam no combate à depressão no Alto Tietê

As cidades da região têm políticas públicas voltadas para ajudar pessoas que sofrem com depressão. O DS fez um raio-x na região para saber quais são os serviços prestados para o combate desta doença.

Em Suzano, por exemplo, é adotada Atenção Psicossocial como uma política pública. O cuidado em saúde mental é voltado para todas as pessoas em sofrimento e/ou com transtorno. O tratamento da depressão está contemplado dentro desta política pública e é iniciado na unidade da Atenção Básica mais próxima da residência.

Ao passar na unidade e identificado o sofrimento mental e/ou transtorno mental, no caso depressão, a pessoa é direcionada para atendimento psicológico no próprio equipamento municipal. “Se avaliada a necessidade de acolhimento psiquiátrico, o paciente é encaminhado para a unidade mais próxima do território”.

Além de atendimentos especializados, o município também oferece as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) como coadjuvante aos tratamentos ou como oferta de cuidado para os casos leves.

Em relação aos casos mais graves, onde existem prejuízos na funcionalidade do indivíduo, o atendimento é ofertado em uma das quatro unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município.

No caso de uso de medicamentos para o tratamento da depressão, a cidade disponibiliza a medicação psicotrópica (remédios de controle especial) em cinco unidades de saúde, distribuídas nas regiões norte, sul e central.

Em Ferraz de Vasconcelos, os pacientes com sintomas de depressão também podem procurar as UBS’s para fazer os primeiros atendimentos. O paciente será atendido em uma consulta médica, acolhimento espontâneo ou consulta com enfermeiro. As UBS contam com psicólogos que realizam o plantão técnico para avaliar estes pacientes, a partir de agendamento prévio.

Casos que necessitam de acompanhamento psiquiátrico, devem seguir o protocolo vigente do município, onde contam com 4 polos de atendimento.

Os medicamentos para o tratamento estão disponíveis nas UBS que dispões do profissional farmacêutico, sendo: CSII Mario Margarido, UBS Vila São Paulo, UBS Marcelo Petegrosso Pereira, UBS Santo Antonio, UBS Geraldo Alckmin, UBS Castelo, UBS Vl Margarida, UBS CDHU e UBS Antonio Nhan.

As pessoas com depressão em Itaquá são atendidas por psicólogos nas UBSs Maragogipe, Caiuby, Jardim do Carmo e Jardim Odete. Nas demais UBSs, será avaliado pelo médico e encaminhado para os demais serviços. Os pacientes também podem procurar atendimento no Ambulatório de Saúde Mental, o CAPS II, ou no Centro de Especialidades.

Todos os profissionais de saúde são capacitados para identificar alterações de comportamento sugestivas de depressão. Para o atendimento especializado a cidade tem 14 psicólogos, 12 assistentes sociais e nove psiquiatras.

As medicações estão disponíveis somente no Ambulatório de Saúde Mental.

Mogi das Cruzes disponibiliza um atendimento telefônico para agendamento com psicólogo, através do telefone SIS 160. Também é possível iniciar o atendimento com clínico médico nas UBSs da cidade, que fará os encaminhamentos ou indicará tratamento de acordo com cada necessidade.

A cidade conta com atendimento psicológico em cinco unidades (Vila Suíssa, Jundiapeba, Ponte Grande, Jardim Universo e Santa Tereza).

Os médicos da Rede Básica contam com Matriciamento em Saúde Mental; e há equipamentos especializados, como é o caso do Ambulatório Municipal de Saúde Mental. A Raps - Rede de Atenção Psicossocial conta também com os Caps (i, ad, 2) e o Cecco (Centro de Convivência e Cooperativa).

Além da rede de Urgência e Emergência (Samu,Upas). Nas unidades especializadas, a equipe é multiprofissional, com psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, psiquiatria e enfermagem.

Santa Isabel também realiza a triagem dos pacientes com depressão através das UBSs.

O primeiro atendimento é feito pelo acolhimento das demandas, que é feito por um profissional de saúde. A partir deste atendimento os pacientes são direcionados conforme a necessidade e urgência. Os casosgraves são direcionados ao CAPS para atendimento especializado. Casos leves são absorvidos pelos profissionais de saúde da atenção básica.

Guararema, assim como as demais cidades, faz a triagem nas UBSs. Após isso, são realizados os encaminhamentos necessários.

Em Poá, os pacientes podem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Os atendimentos estão concentrados em duas Unidades Básicas de Saúde e um equipamento, o CAPS.

O paciente pode de forma espontânea, solicitar o acolhimento em sua Unidade de Saúde de referência, onde será ouvido pela equipe técnica habilitada e, posteriormente, encaminhado aos profissionais da área de Psicologia e/ou Psiquiatria.

O acolhimento pode ser realizado pelos profissionais capacitados da área da saúde, atuantes em nível superior.

Os medicamentos são dispensados exclusivamente no CAPS ll/AD.