Medidas são adotadas para amenizar calor para 156,7 mil alunos da região

As aulas na rede municipal de ensino das cidades do Alto Tietê devem seguir normalmente em meio ao forte calor dos últimos dias para os mais de 156,7 mil estudantes. As informações são de oito prefeituras da região. A Justiça do Rio Grande do Sul chegou a suspender a volta às aulas no estado, a pedido do Sindicato dos Professores, por conta da forte onda de calor que atinge todo o estado.

Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Guararema foram as cidades que responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

A Prefeitura de Suzano informou que não há previsão para a interrupção das aulas no momento. Foi explicado, ainda, que todas as unidades da rede municipal dispõem de ventiladores nas salas de aula, secretarias, diretorias, salas dos professores e outros locais. Além disso, a Secretaria de Educação da cidade afirmou que há um trabalho de manutenção para que esses equipamentos não deixem de funcionar durante o período de altas temperaturas. A pasta orienta os educadores e os alunos a não ficarem em áreas expostas ao sol para atividades ao ar livre, permanecendo no pátio coberto, por exemplo. Outras orientações são: hidratação constante, uma vez que há bebedouros em todas as unidades; o uso de roupas leves; e que sejam mantidas abertas as portas e janelas.

A Secretaria de Educação de Mogi informou que não há previsão de suspensão de aulas. No entanto, a interrupção será avaliada em caso de necessidade.

A Prefeitura disse que está sendo elaborado um material com orientações para as escolas para os dias de calor. O documento está sendo feito pelo Departamento Pedagógico com apoio da Secretaria de Saúde. Foi ressaltado pela administração a disposição de ventiladores, além de ar-condicionado em alguns espaços. As escolas estão seguindo orientações básicas, como evitar a exposição direta ao sol, em especial das 10 às 16 horas, o uso de protetor solar, a diminuição das atividades físicas (feitas em locais arejados e com sombra) e o aumento da hidratação.

Em Itaquá, a Prefeitura informou que não há qualquer previsão de cancelamento de aulas no momento. A Secretaria de Educação informou que as salas de aula e demais ambientes possuem ventilação para garantir o conforto dos estudantes.

As escolas receberam orientações para hidratação dos profissionais e estudantes, ressaltando e incentivando o consumo de água nos intervalos e na sala de aula por meio de garrafas e bebedouros.

A Prefeitura de Ferraz afirmou que o município está adequado para atender todos os alunos nesse período de calor, a menos que haja orientação de paralisação de órgãos superiores. A administração orientou a utilização de roupas leves, a maior hidratação e pediu para evitar atividades expostas ao sol das 10 às 14 horas. As orientações foram encaminhadas para todas as escolas da rede municipal. A Prefeitura afirmou que todas as unidades contam com ventiladores.

A Secretaria de Educação de Poá disse que está monitorando a situação para atuar dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a preservação da qualidade de vida das crianças e adolescentes.

A Prefeitura tem acompanhado as temperaturas e orientado os gestores a evitarem as atividades ao sol, além de estimular a hidratação das crianças na escola.

A administração reforçou, ainda, que todas as escolas receberam ventiladores novos e já foram instalados em todas as salas de aula. Foi destacado também que estão sendo realizados os estudos sobre a possibilidade de instalação de ar-condicionado nas unidades escolares durante o mandato do prefeito Saulo Souza.

Em Arujá, a Prefeitura informou que adquiriu e instalou ventiladores em todas as unidades escolares durante o período de férias. Além disso, todos os profissionais são orientados a manter os ambientes bem ventilados, além de incentivar a hidratação das crianças e garantir que as atividades físicas sejam realizadas em locais protegidos do sol.

A Prefeitura de Biritiba Mirim afirmou que, neste momento, não existe a necessidade de suspensão das aulas, mas a decisão não foi descartada. Os ambientes escolares, principalmente nas salas de aula, contam com ventiladores. As orientações da administração são: evitar atividades físicas nos dias de calor intenso; incentivar o consumo de água; e cardápio da merenda escolar mais adequado para dias quentes.

Em Guararema, foi descartada a paralisação das aulas neste período de calor. Todas as escolas da cidade contam com ventilador ou ar-condicionado.