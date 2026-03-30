Medo sem motivo aparente? Entenda quando buscar ajuda e como a teleconsulta pode apoiar

Você já sentiu receio de realizar atividades rotineiras, mesmo sem um risco aparente? Situações como ir à padaria sozinho, entrar em um elevador com vizinhos, ser apresentado a alguém ou frequentar ambientes com mais pessoas podem, em alguns casos, gerar desconforto ou insegurança.

Quando esses comportamentos passam a interferir na rotina, é importante estar atento. Segundo a psicóloga Irani Silva, do Centro Clínico (CC) da Hapvida em Mogi das Cruzes (SP), a ansiedade pode estar entre os fatores associados a esse tipo de reação, manifestando-se de diferentes formas. “Muitas vezes, trata-se de uma antecipação de situações percebidas como negativas, mesmo sem uma ameaça concreta”, explica a especialista.

Nesses casos, buscar orientação profissional pode ser um passo importante. A Teleconsulta, serviço oferecido pela Hapvida, possibilita que o paciente converse com profissionais de saúde por meio de canais digitais, de forma acessível e segura.

“O acompanhamento profissional pode contribuir para que o paciente compreenda melhor seus sentimentos e desenvolva estratégias para lidar com essas situações, além de reforçar a percepção de que ele não está sozinho”, destaca Irani.

A especialista também ressalta que, quando não acompanhados, quadros de ansiedade podem evoluir e impactar a qualidade de vida. Por isso, a orientação adequada é fundamental para avaliar cada caso e indicar, quando necessário, o suporte terapêutico mais indicado.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 77 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 85 hospitais, 74 prontos atendimentos, 364 clínicas médicas e 309 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.