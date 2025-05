'Mega Dia das Mães' promove renda cinco vezes maior do que a edição passada

O ano de 2025 consolidou o “Mega Dia das Mães” como uma das principais atividades de promoção do artesanato local. A iniciativa, organizada pelo Departamento de Artesanato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, proporcionou aos expositores locais, entre o início de maio e o último fim de semana, uma renda cinco vezes maior do que a edição passada. Somadas todas as vendas, o retorno do evento foi de R$ 39 mil neste ano, contra R$ 8 mil contabilizados em 2024.

A expansão da atividade também foi marcada pela ampliação da estrutura física para acomodar os artesãos. Em 2024, os 30 expositores que participaram se concentraram apenas no Centro Unificados de Serviços (Centrus) da região central. Desta vez, os dois polos distribuídos entre o Glicério Boulevard, no centro, e especialmente o espaço reservado no Suzano Shopping, no Parque Suzano, promoveram uma visibilidade ainda maior a todos os 74 artesãos que participaram em 2025.

No Suzano Shopping, foi registrada a circulação de 89 mil pessoas, entre os dias 2 e 11 de maio, no acesso que proporcionava a visualização de todas as peças que estavam sendo expostas e comercializadas. Contando com a circulação de pessoas no Glicério Boulevard, entre os dias 2 e 10, o número de suzanenses que tiveram a oportunidade de conhecer o artesanato local se aproximou da marca de 100 mil pessoas.

Foram expostos presentes criativos e feitos à mão para a data comemorativa, que contaram com uma variedade de produtos, incluindo bonecas, bichos de pelúcia, e amigurumis - os populares bonequinhos feitos de crochê ou tricô -, além de peças de marcenaria, costura criativa, pinturas, artigos recicláveis, biojoias e itens de vestuário.

Uma das artesãs, Fabíola Pereira, se mostrou entusiasmada com esta oportunidade. “Foi muito bom poder ver nossos produtos sendo vistos por tantas pessoas. Esse período do ‘Mega Dia das Mães’ representou uma grande experiência para todos nós pois, além das vendas, fizemos muitos contatos”, disse a expositora, que trabalha com costura criativa.

A feira é uma iniciativa da pasta em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos, com apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e da Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey).