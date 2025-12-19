Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/12/2025
Cidades

'Mega Natal Artesanal' encerra exposição de produtos nesta terça-feira

Itens produzidos à mão por 120 artesãos estão sendo ofertados desde o último dia 8 e podem ser adquiridos em quatro pontos de Suzano

19 dezembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
'Mega Natal Artesanal' encerra exposição de produtos nesta terça-feira'Mega Natal Artesanal' encerra exposição de produtos nesta terça-feira - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A 6ª edição do “Mega Natal Artesanal” segue até esta terça-feira (23/12) oferecendo uma grande variedade de presentes criativos e feitos à mão por 120 artesãos, distribuídos por quatro pontos distintos de Suzano. Iniciado na segunda-feira da última semana (08/12) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o evento permite que os consumidores que estão em busca de um presente especial neste fim de ano podem encontrar peças de temática natalina e demais opções, valorizando o trabalho artesanal e incentivando a economia local.

Os itens podem ser encontrados no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) até este domingo (21/12), das 9 às 17 horas; na Praça João Pessoa, das 10 às 21 horas; no Edifício Nacional (rua Baruel, 430 – Centro), das 10 às 20 horas; e no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 - Centro), das 10 às 19 horas, estes dois últimos locais não funcionam aos domingos.

Nos pontos de exposição, o público encontra uma ampla variedade de produtos, como enfeites e guirlandas natalinas, peças de vestuário, itens de crochê e diferentes opções de presentes artesanais, produzidos especialmente para o período festivo e para as celebrações de fim de ano.

“Os artesãos do município desenvolvem peças únicas, produzidas com dedicação e cuidado em cada detalhe, que se tornam excelentes opções para presentear as famílias. Espero que os munícipes que ainda não visitaram a exposição aproveitem a oportunidade para conhecer esse trabalho”, disse a coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, informou que o “Mega Natal Artesanal” é uma importante ferramenta para impulsionar a economia local e incentivar o empreendedorismo. “A iniciativa fortalece o artesanato, estimula que os participantes sejam protagonistas do próprio negócio e amplia as oportunidades de geração de renda. Além da feira natalina, ao longo do ano a secretaria promove outras ações voltadas ao desenvolvimento e à valorização do artesanato no município”, afirmou o titular da pasta.
 

