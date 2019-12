Mega Natal Artesanal na Arena Suzano é opção de lazer

A Arena Suzano, no Parque Municipal Max Feffer, já está em clima de fim de ano. Nesta quinta-feira (5), teve início o Mega Natal Artesanal. O evento conta com feira de artesanato, praça de alimentação, food trucks, atividades para as crianças e apresentações musicais com temas natalinos.

As atrações seguem até 20 de dezembro (sexta-feira), sempre das 13 às 20 horas, com exceção dos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 (segundas, terças e quartas-feiras). Em 8 de dezembro (domingo), às 15 horas, haverá também a grande chegada do Papai Noel.

A feira de artesanato conta com mais de 80 artesãos de Suzano, cadastrados junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que expõem e comercializam seus trabalhos. Já a programação musical terá a participação de corais e orquestras de Suzano e região (confira o quadro abaixo com dias e horários).

“O Natal na Arena Suzano é uma novidade no nosso município e mais uma opção cultural e de lazer para as famílias. É um trabalho em conjunto de várias pastas municipais para desenvolver atrações que costumam agradar desde crianças até as pessoas da melhor idade. Convidamos a todos a desfrutar deste passeio”, disse a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Natal das Flores

O evento complementa as ações do Natal de Flores 2019 promovidas pela Prefeitura de Suzano. A Praça João Pessoa tem iluminação especial, presépio, casas cênicas voltadas à gastronomia e à Vila do Artesão, brinquedos infláveis e um espaço lúdico no coreto com o Papai Noel, que funciona às sextas-feiras, sábados e domingos.

As ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant já foram enfeitadas em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), e neste sábado (07/12) estará aberta a decoração em papel machê da Praça dos Expedicionários. E o primeiro dia já contará com uma apresentação do Teatro de Bonecos, às 14 horas.

O Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; a Arena Suzano e o Parque Municipal Max Feffer; e os centros comerciais do Parque Maria Helena e dos distritos de Palmeiras e do Boa Vista também estão recebendo as decorações natalinas.

Programação de corais e orquestras

05/12 – 19 horas: Orquestra de Câmara de Suzano

06/12 – 19 horas: Coral Nova Geração (Suzano)

07/12 – 19 horas: Orquestra Filarmônica de Itaquaquecetuba

08/12 – 19 horas: Coral do Colégio Lumbini (Suzano)

08/12 – 20 horas: Coral Allan Kardec (Suzano)

19/12 – 19 horas: Coral Colégio Cristão Kairós (Suzano)