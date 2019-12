Mega Natal Artesanal na Arena Suzano termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (20) o Mega Natal Artesanal na Arena Suzano, realizado pela administração municipal nas dependências do Parque Max Feffer. O evento é uma oportunidade para quem aprecia artesanato e food trucks. O público pode conferir estas e outras atrações das 13 às 20 horas.

São cerca de 60 artesãos da cidade registrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego presentes. Todos eles expõem e comercializam os seus produtos na parte interna da Arena Suzano. Já a alimentação está acessível no lado externo. Desde o último dia 9 o local também contava com apresentações musicais de temática natalina, que se encerraram nesta quinta-feira (19).

O evento integra as ações do Natal de Flores 2019. As atrações continuam na Praça João Pessoa, com iluminação especial, presépio, casas cênicas voltadas à gastronomia e à Vila do Artesão, brinquedos infláveis e um espaço lúdico no coreto com o Papai Noel, e também na Praça dos Expedicionários, que segue com o Teatro de Bonecos “Natal da Menina Aisha” até domingo (22), às 14, 17 e 20 horas.

“Foi uma grande oportunidade para as pessoas poderem conhecer os produtos dos artesãos da nossa cidade, prestigiá-los e incentivá-los e degustar comidas, bebidas e doces também artesanais. Um verdadeiro passeio em família, no clima do Natal”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

O Parque Max Feffer, onde fica a Arena Suzano, está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.