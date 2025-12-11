'Mega Natal Artesanal' oferece opções de presentes até 23 de dezembro

Em funcionamento desde a última segunda-feira (08/12), a 6ª edição do “Mega Natal Artesanal” segue oferecendo ao público diversas opções de presentes e itens decorativos produzidos por artesãos do município. Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a iniciativa reúne peças com temática natalina distribuídas em diferentes pontos da cidade. As atividades vão ocorrer até 23 de dezembro.

Os produtos podem ser encontrados no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) nos dias 14 e 21, das 9 às 17 horas, no Edifício Nacional (rua Baruel, 430 – Centro) das 10 às 20 horas, exceto aos domingos; no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 - Centro), das 10 às 19 horas, também com pausa aos domingos; e na Praça João Pessoa, das 10 às 21 horas.

Nos pontos de venda, o público encontra uma variedade de produtos como guirlandas natalinas, enfeites para diferentes ambientes, trabalhos em crochê, peças artesanais, incluindo chaveiros e bonecos temáticos, além de canecas personalizadas.

“Nossos artesãos estão oferecendo presentes especiais, feitos à mão e com muito carinho. Esperamos que todos participem e encontrem uma peça única para presentear alguém da família”, afirmou a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o “Mega Natal Artesanal” garante aos profissionais uma oportunidade para divulgar o trabalho e ampliar a geração de renda no município. “Essa é uma iniciativa para que nossos artistas apresentem suas produções a um público maior, especialmente neste período em que a procura por presentes aumenta. A feira valoriza o talento local e contribui diretamente para o fortalecimento da economia”, destacou o titular da pasta.