Cidades

'Mega Natal' fecha 6ª edição com 1.855 peças comercializadas e R$ 42,8 mil em vendas

Ação ocorreu entre 8 e 23 de dezembro e contou com a participação de 94 artesãos suzanenses cadastrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

06 janeiro 2026 - 17h16Por da Reportagem Local
'Mega Natal' fecha 6ª edição com 1.855 peças comercializadas e R$ 42,8 mil em vendas'Mega Natal' fecha 6ª edição com 1.855 peças comercializadas e R$ 42,8 mil em vendas - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano divulgou nesta terça-feira (06/01) que a 6ª edição do “Mega Natal Artesanal” resultou na comercialização de 1.855 peças e um faturamento total de R$ 42.877,81. A iniciativa ocorreu entre 8 e 23 de dezembro e esteve presente no Parque Municipal Max Feffer, no Edifício Nacional, na Praça João Pessoa e no Glicério Boulevard.

Nesta edição, 94 artesãos cadastrados participaram das atividades e os números destacam o alcance do evento e a boa receptividade do público, que encontrou nos espaços uma variedade de produtos autorais, feitos à mão e com temática natalina.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos, o “Mega Natal” disponibilizou produtos trabalhados em crochê e amigurumis, costura criativa, arranjos, tapetes, peças decorativas e utilitárias.

Essa variedade refletiu a criatividade e a habilidade dos expositores, com produtos que iam de roupas para crianças e para pets, jogos de banheiro e cozinha, bijuterias, bolsas, mochilas e peças decorativas, até itens como velas aromáticas, kits para bebês, filtros dos sonhos e artigos sustentáveis produzidos com materiais reciclados.

A coordenadora do Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, destacou a importância do evento para a valorização dos expositores locais e o fortalecimento do setor no município. “O ‘Mega Natal Artesanal’ é resultado de um trabalho de valorização dos artesãos. Cada edição mostra o quanto eles são criativos e dedicados, e esses números destacam não só as vendas, mas também a visibilidade e as oportunidades que conseguimos gerar para quem vive do artesanato”, afirmou ela.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, ressaltou que a iniciativa integra uma estratégia para estimular a economia e ampliar as oportunidades de comercialização. “O evento faz parte da estratégia da pasta para fortalecer a economia criativa e ampliar os espaços de comercialização para os artesãos. Levar o ‘Mega Natal Artesanal’ para diferentes pontos foi fundamental para alcançar novos públicos e gerar resultados positivos para os participantes”, declarou.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, enfatizou o impacto social da iniciativa e o reconhecimento do trabalho artesanal. “Além de incentivar a geração de renda, o ‘Mega Natal’ promove inclusão, reconhecimento e autoestima para os artesãos. É gratificante ver o talento local ganhando espaço e sendo valorizado pela população, especialmente em um período tão significativo como o Natal”, finalizou Déborah.

