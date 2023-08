Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.616 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (29), em São Paulo.

R$ 50 MILHÕES

Com isso, o prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira (2), está estimado em R$ 50 milhões. Apostadores de Suzano tentam a sorte indo as lotéricas da cidade.

103 APOSTAS

No sábado, os 103 apostadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 39.221,73 cada um.

Já os 6.817 acertadores da quadra, recebem prêmio de R$ 846,58.