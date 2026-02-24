'Megamutirão de Zeladoria' é reforçado com chegada de caminhão varredeira

O projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria” foi reforçado, nesta terça-feira (24/02), com a chegada de um novo caminhão varredeira, que foi recebido pelo prefeito Pedro Ishi no Parque Municipal Max Feffer. A operação do veículo se soma à frota destinada a esse trabalho na cidade, que conta com mais de cem equipamentos.

Essa máquina especializada vai alcançar as vias de maior circulação, como o viaduto Leon Feffer, que já será contemplado neste primeiro momento. Para garantir efetividade no serviço, em virtude do intenso movimento nestes locais, o novo veículo irá atuar entre o período da manhã e o início da tarde e também à noite e durante a madrugada.

O caminhão varredeira tem a função de realizar a limpeza mecanizada de ruas, avenidas e grandes áreas, utilizando escovas e sistema de sucção para recolher lixo, folhas e detritos nas guias, se caracterizando por garantir aumento na eficiência da limpeza urbana.

O trabalho nas ruas será potencializado porque essa máquina varre e aspira simultaneamente, recolhendo grandes volumes de resíduos (até 3,85 toneladas/dia), além de possuir controle de poeira, com seus bicos de aspersão de água para evitar a dispersão de poeira durante a limpeza.

Além disso, o caminhão varredeira tem varrição mecanizada, com vassouras laterais e central para limpeza profunda de sarjetas. Seu perfil de operação melhora a higiene pública e diminui riscos de doenças (como leptospirose) e alérgenos. Além disso, a substituição do trabalho manual em vias de alta velocidade reduz o risco de acidentes.

O prefeito destacou que o trabalho nas ruas será ainda mais completo com este veículo. “Estamos trabalhando com muitas máquinas, muitos colaboradores e muita tecnologia para qualificar a zeladoria na cidade, buscando aumentar a produtividade e alcançar cada vez mais bairros”, ressaltou o chefe do Executivo.

Megamutirão

O megamutirão de zeladoria foi iniciado nesta segunda-feira (23/02), com uma força-tarefa que chegou aos quatros cantos da cidade com serviços de varrição, capinação, roçagem, iluminação e pintura, que foram reforçados pelas operações “Cata-Treco” e “Tapa-Buraco”. Nesta terça-feira, os serviços tiveram continuidade com ações intensificadas na região norte e no centro expandido.

No Miguel Badra, foram realizados serviços de limpeza na rua Palmeiras, antiga rua Um, e também na Praça Miguel Badra, além de pintura, capinação e Operação Tapa-Buraco na avenida Miguel Badra, assim como poda de árvore na avenida Quitéria Laura Matos. Os trabalhos também já haviam contemplado a rua Mário Bochetti, com tapa-buraco e recomposição asfáltica, além de sinalização horizontal e reforço na sinalização vertical ao longo da via, incluindo a substituição de placas.

Na região norte, também houve restauração da Praça do Sesc e na região do centro expandido, foram proporcionadas, entre outras atividades, pintura, capinação e roçagem no Jardim Monte Cristo, na avenida Conde de Monte Cristo.

O megamutirão já proporcionou, ainda no primeiro dia de atividades, serviços de roçagem e capinação na rua Dr. Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, e manutenção da Praça José Barbosa, no mesmo bairro.

No Parque Buenos Aires, na região sul, foi realizado serviço de limpeza e zeladoria na Praça Douglas da Silva Santos, com manutenção do espaço, retirada de resíduos e reorganização da área pública. Ainda no bairro, as equipes executaram tapa-buraco nas ruas Acácio Batista Nazaré e Professora Lindalva Vieira Ruiz, com recomposição asfáltica em trechos identificados como prioritários pela equipe técnica.

As equipes ainda estiveram na Praça Wanda Benvenuti Umbriaco, no Jardim Quaresmeira, para executar os serviços de roçagem na área que fica localizada entre as ruas Maria da Conceição Oliveira e Raimundo Venâncio de Oliveira.

“Estamos percorrendo as ruas para viabilizar um pacote de serviços de zeladoria para manter a cidade limpa e conservada. Temos mobilizado equipes das diferentes pastas municipais para garantir uma força-tarefa que atenda as demandas da população e possa proporcionar o bem-estar de todos”, frisou o prefeito.