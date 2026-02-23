Meio Ambiente abre 30 vagas para workshop gratuito de meliponicultura no Viveiro Municipal

A Prefeitura de Suzano deu início nesta segunda-feira (23/02) às inscrições para o Workshop de Meliponicultura, que oferece 30 vagas gratuitas para capacitação na criação de abelhas sem ferrão. A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os interessados poderão se inscrever até 11 de março. As atividades serão realizadas no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

A iniciativa tem como proposta ampliar o conhecimento da população sobre a meliponicultura, prática sustentável voltada à criação de abelhas nativas, fundamentais para a polinização e para o equilíbrio ambiental. A formação busca apresentar técnicas básicas, orientar sobre manejo adequado e incentivar ações que contribuam com a preservação da biodiversidade no município.

O workshop será distribuído em dois módulos presenciais, ambos aos sábados e das 9 horas ao meio-dia. O primeiro encontro ocorrerá em 14 de março e abordará conceitos introdutórios da meliponicultura, além da preparação de iscas para captura de enxames. Já o segundo módulo, marcado para 21 de março, será dedicado à parte prática, com atividades de divisão de caixas e transferência de enxames.

Para participar do primeiro módulo, os inscritos deverão levar garrafa PET, jornal e saco de lixo preto, materiais que serão utilizados durante a atividade.

As aulas serão ministradas pelo apicultor Rinaldo Silva, profissional com mais de 25 anos de experiência na área e com inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A capacitação é voltada a munícipes interessados em aprender sobre a criação responsável de abelhas sem ferrão, seja para fins ambientais, educativos ou produtivos.

Para o diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, a realização do workshop ressalta o papel do espaço como referência em educação ambiental no município. “A meliponicultura é uma prática acessível e muito importante para a preservação das espécies nativas. Com essa iniciativa, queremos ampliar o conhecimento da população e incentivar a criação responsável dessas abelhas, contribuindo para a biodiversidade da nossa cidade”, destacou.

Já o secretário André Chiang ressaltou o impacto ambiental da capacitação. “As abelhas desempenham uma função estratégica na polinização e no equilíbrio dos ecossistemas. Ao oferecer essa formação gratuita, estamos estimulando práticas sustentáveis e fortalecendo a conscientização ambiental no município”, afirmou o titular da pasta.