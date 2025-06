Meio Ambiente abre inscrições para o projeto 'Condomínios em Ação' para reforçar sustentabilidade

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano abre nesta quarta-feira (25/06) as inscrições para o projeto “Condomínios em Ação”, uma iniciativa da pasta em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Univence). O programa convida condomínios residenciais a se tornarem protagonistas na coleta seletiva e, ao mesmo tempo, a contribuírem diretamente com ações de solidariedade.

A proposta tem como objetivo estimular a separação correta de recicláveis, fortalecer essa cultura dentro dos condomínios e, ainda, gerar impacto social. Todo o material arrecadado durante a campanha será convertido em alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a seleção irá considerar a diversidade regional dos condomínios e seus diferentes perfis, buscando garantir uma participação ampla e representativa.

De acordo com o chefe da pasta, André Chiang, a proposta vai muito além da destinação correta dos resíduos. “Esse projeto simboliza o quanto a sustentabilidade e a solidariedade podem caminhar juntas. Estamos oferecendo aos moradores uma oportunidade de refletir sobre seus hábitos e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. É uma ação que une educação ambiental, responsabilidade social e cuidado com Suzano”, afirmou.

Os condomínios interessados devem se inscrever até 1º de julho, por meio de um formulário on-line no link bit.ly/condominiosemacao. Há dez vagas disponíveis. A partir daí, os participantes receberão orientações e poderão contar com o apoio da equipe da Univence, que realizará plantões em três sábados - nos dias 5, 12 e 19 de julho. Nessas datas, os moradores poderão levar seus materiais recicláveis até pontos organizados dentro dos próprios condomínios.

Todo o material coletado será pesado na hora pelos cooperados da Univence. Ao final, a quantidade total será convertida em alimentos não perecíveis, que serão adquiridos pela cooperativa e doados integralmente ao Fundo Social de Solidariedade.

A campanha também contará com um ranking, que levará em consideração o volume de materiais arrecadados proporcionalmente ao número de unidades de cada condomínio. A proposta é reconhecer os esforços dos moradores e incentivar a participação. Ao término do projeto, uma cerimônia especial será realizada para celebrar os resultados, com homenagens aos condomínios que mais se destacarem.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o “Condomínios em Ação” é mais uma ferramenta para fortalecer as políticas públicas de sustentabilidade no município. “Suzano vem se consolidando como uma cidade que alia desenvolvimento, cuidado com o meio ambiente e responsabilidade social. Esse projeto mostra que pequenas atitudes, quando somadas, podem transformar realidades. A participação dos condomínios será essencial para o sucesso dessa campanha”, declarou.

Além dos benefícios ambientais, o projeto também reforça o trabalho da Univence, que há mais de uma década atua no município com a missão de promover a inclusão social por meio da reciclagem. “Valorizar os catadores e valorizar a cidade é reconhecer quem trabalha diretamente para que Suzano seja mais limpa, sustentável e consciente. Esse projeto também é uma forma de fortalecer a renda desses profissionais e dar visibilidade ao papel fundamental que eles desempenham”, reforçou Chiang.

“Queremos mostrar que o engajamento da população é capaz de gerar mudanças concretas. Cada morador, cada condomínio que participar estará contribuindo não só para uma cidade mais limpa, mas também para uma sociedade mais justa e solidária”, finalizou o prefeito.