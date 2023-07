Meio Ambiente anuncia mutirão para castração de cães e gatos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está abrindo cadastros gratuitos para os mutirões de castração animal, cujo início acontece no próximo dia 22 (sábado). A ação contemplará cães e gatos e, segundo a pasta, a previsão é executar mais de mil processos até o final deste ano, garantindo a diminuição da fila de espera ao prover acesso fácil a um serviço essencial à população.

Os interessados em realizar o cadastro pela primeira vez podem acessar o formulário on-line no link bit.ly/Castracao-Suzano, bastando inserir nome completo, CPF, endereço e número de telefone para contato, além do envio de cópias digitalizadas do RG e de um comprovante de endereço do tutor responsável. A iniciativa contempla os moradores de Suzano de forma exclusiva.

Por sua vez, aqueles que já estão na fila de espera e precisam atualizar informações específicas, como o endereço, devem entrar em contato com o Setor de Bem-Estar Animal por meio do email bemestaranimal@suzano.sp.gov.br para pedir a revisão de dados. A partir disso, a pasta realizará um chamamento para contemplar os interessados.

O projeto em questão conta com emendas parlamentares dos então deputados estaduais Estevam Galvão de Oliveira e Bruno Lima, possibilitando o investimento de R$ 239.888 para atender a todos os públicos nos mutirões mensais. A ação prevê a castração de mais de mil animais neste ano, sendo que, até o final do primeiro trimestre de 2024, a expectativa é chegar a 1,6 mil atendimentos.

O vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, destacou a importância da ação, agradecendo os envolvidos em possibilitar a continuidade do procedimento. “Esta é uma notícia muito boa para a causa animal, para os protetores e para as ONGs, então só tenho a agradecer o prefeito Rodrigo Ashiuchi e aos deputados Estevam Galvão e Bruno Lima”, disse.

Por sua vez, o secretário André Chiang ressaltou que os mutirões de atendimento terão início já no mês de julho, com a realização de aproximadamente 180 castrações. “A empresa responsável pelas castrações já está entrando em contato com os munícipes e, ao longo dos meses, estaremos nas diversas áreas da cidade para contemplar o maior número possível de tutores. Sabemos da relevância desta ação e, por isso, pedimos a colaboração de todos para que possamos garantir um processo adequado aos pets”, comentou.