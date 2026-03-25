Meio Ambiente apreende caçambas irregulares durante fiscalização no Miguel Badra

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou a apreensão de duas caçambas irregulares durante fiscalização na região norte do município, no bairro Cidade Miguel Badra. A operação teve como objetivo combater o descarte irregular de resíduos da construção civil e garantir o cumprimento das normas ambientais vigentes.

As caçambas foram identificadas em dois pontos distintos da região, na última sexta-feira (20/03): na rua Ivone Kowalski Pereira e na rua Mário Augusto Ramos. Após a verificação das equipes técnicas, foram constatadas irregularidades que resultaram no recolhimento imediato.

A iniciativa faz parte das atividades rotineiras de fiscalização realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que atua no monitoramento do transporte e da destinação correta de resíduos da construção civil em todo o município. O trabalho busca evitar impactos ambientais, além de prevenir o surgimento de pontos de descarte irregular e a degradação de áreas urbanas.

Durante as vistorias, que contam com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), os fiscais analisam se as caçambas possuem identificação obrigatória, cadastro municipal e documentação necessária para operação, incluindo o Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR), exigido para garantir que os materiais sejam encaminhados para locais licenciados. A ausência dessas informações caracteriza irregularidade e pode resultar na apreensão dos equipamentos e aplicação de sanções administrativas.

Esse tipo de fiscalização é frequentemente intensificado em regiões com maior incidência de obras e descarte de resíduos, como é o caso do bairro Cidade Miguel Badra, onde a administração municipal tem ampliado o monitoramento para coibir práticas ilegais. Além da apreensão, os responsáveis podem ser notificados e multados, conforme a legislação municipal.

O objetivo das ações não é apenas punir, mas também orientar empresas e moradores sobre a importância da contratação de serviços regulares. A destinação inadequada de resíduos da construção civil pode gerar diversos problemas, como poluição do solo, entupimento de redes de drenagem, proliferação de pragas e prejuízos à saúde pública.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a fiscalização é essencial para garantir a preservação ambiental e a organização urbana do município. “Estamos intensificando as ações em todas as regiões da cidade para combater irregularidades e assegurar que o descarte de resíduos seja feito de maneira adequada. Nosso objetivo é preservar o meio ambiente e garantir mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Ainda de acordo com Chiang, a colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações. “Pedimos que os moradores contratem apenas empresas regularizadas e denunciem qualquer irregularidade. Esse trabalho conjunto é essencial para mantermos a cidade limpa e organizada”, completou.

Paralelamente ao trabalho desenvolvido pela prefeitura, os munícipes também podem colaborar com o serviço ao realizar denúncias por meio da Ouvidoria Municipal, a partir do telefone 0800-774-2007 e do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.