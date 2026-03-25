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Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
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Cidades

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares durante fiscalização no Miguel Badra

Ação na região norte de Suzano reforça combate ao descarte irregular de resíduos da construção civil

25 março 2026 - 16h54Por De Suzano
Ação na região norte de Suzano reforça combate ao descarte irregular de resíduos da construção civilAção na região norte de Suzano reforça combate ao descarte irregular de resíduos da construção civil - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou a apreensão de duas caçambas irregulares durante fiscalização na região norte do município, no bairro Cidade Miguel Badra. A operação teve como objetivo combater o descarte irregular de resíduos da construção civil e garantir o cumprimento das normas ambientais vigentes.

As caçambas foram identificadas em dois pontos distintos da região, na última sexta-feira (20/03): na rua Ivone Kowalski Pereira e na rua Mário Augusto Ramos. Após a verificação das equipes técnicas, foram constatadas irregularidades que resultaram no recolhimento imediato.

A iniciativa faz parte das atividades rotineiras de fiscalização realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que atua no monitoramento do transporte e da destinação correta de resíduos da construção civil em todo o município. O trabalho busca evitar impactos ambientais, além de prevenir o surgimento de pontos de descarte irregular e a degradação de áreas urbanas.

Durante as vistorias, que contam com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), os fiscais analisam se as caçambas possuem identificação obrigatória, cadastro municipal e documentação necessária para operação, incluindo o Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR), exigido para garantir que os materiais sejam encaminhados para locais licenciados. A ausência dessas informações caracteriza irregularidade e pode resultar na apreensão dos equipamentos e aplicação de sanções administrativas.

Esse tipo de fiscalização é frequentemente intensificado em regiões com maior incidência de obras e descarte de resíduos, como é o caso do bairro Cidade Miguel Badra, onde a administração municipal tem ampliado o monitoramento para coibir práticas ilegais. Além da apreensão, os responsáveis podem ser notificados e multados, conforme a legislação municipal.

O objetivo das ações não é apenas punir, mas também orientar empresas e moradores sobre a importância da contratação de serviços regulares. A destinação inadequada de resíduos da construção civil pode gerar diversos problemas, como poluição do solo, entupimento de redes de drenagem, proliferação de pragas e prejuízos à saúde pública.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a fiscalização é essencial para garantir a preservação ambiental e a organização urbana do município. “Estamos intensificando as ações em todas as regiões da cidade para combater irregularidades e assegurar que o descarte de resíduos seja feito de maneira adequada. Nosso objetivo é preservar o meio ambiente e garantir mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Ainda de acordo com Chiang, a colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações. “Pedimos que os moradores contratem apenas empresas regularizadas e denunciem qualquer irregularidade. Esse trabalho conjunto é essencial para mantermos a cidade limpa e organizada”, completou.

Paralelamente ao trabalho desenvolvido pela prefeitura, os munícipes também podem colaborar com o serviço ao realizar denúncias por meio da Ouvidoria Municipal, a partir do telefone 0800-774-2007 e do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

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