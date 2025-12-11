Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/12/2025
Cidades

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na Jardim Colorado e no Jardim Anzai

Pasta identificou recolhimento ilegal de resíduos e notificou responsáveis, que precisam regularizar situação para que seja possível monitoramento do trabalho

11 dezembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na Jardim Colorado e no Jardim AnzaiMeio Ambiente apreende caçambas irregulares na Jardim Colorado e no Jardim Anzai - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está reforçando o trabalho de combate ao transporte ilegal de resíduos da construção civil por meio do programa “Caçamba Verde”, que garantiu a apreensão de mais duas caçambas irregulares nesta quinta-feira (11/12), nos bairros Jardim Colorado e Jardim Anzai, na região do centro expandido. Estas se somam às 13 que já haviam sido apreendidas em 2025.

O titular da pasta, André Chiang, e a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, organizaram as ações que flagraram a presença das caçambas a partir de um trabalho desenvolvido com uso de tecnologia, que indica se as mesmas estão operando com o aval da Prefeitura de Suzano.

Os responsáveis foram notificados para regularizar a situação junto à administração municipal e os geradores de entulhos da construção civil foram orientados a verificar se as empresas que prestam esse serviço possuem registro oficial para a atividade e o Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR). É possível pesquisar quais estão aptas pelo site bit.ly/suz-empresas-entulho.

Para que esteja regular, a prestadora precisa estar vinculada ao programa “Caçamba Verde”, por meio do qual as empresas que trabalham com coleta de resíduos da construção civil na cidade são rastreadas, o que permite que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possa identificar o caminho percorrido até a destinação final correta.

Para isso, devem ser apresentado na sede da pasta (avenida Paulo Portela, 210 - Centro), das 9 às 15 horas, os seguintes documentos: CNPJ, RG e CPF, comprovante de endereço, inscrição estadual (se não isento), inscrição municipal, relação nominal dos veículos e equipamentos utilizados para prestação dos serviços, cópia dos correspondentes certificados de registro e licenciamento de veículo em nome do requerente.

É preciso apresentar ainda a indicação em formulário próprio dos locais de destinação final dos materiais, cópia da licença de operação dos locais de destinação final dos resíduos coletados quando for atividade sujeita a licenciamento, cópia do Certificado de Dispensa de Licença (CDL) dos locais de destinação final dos entulhos, quando for o caso, e indicação em formulário próprio do endereço do local de armazenamento.

Feito o procedimento correto, as empresas cadastradas encaminham as caçambas para as Áreas de Transbordo e Triagem, que segregam os diversos materiais e encaminham para os destinos corretos, como usinas de reciclagem, para reaproveitamento do material. Por isso, estar regular contribui com a reciclagem dos materiais e, consequentemente, com a preservação da natureza e a geração de novas receitas.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o programa se mostra eficiente no controle de resíduos da construção civil. “O cadastro de empresas auxilia na redução de entulho descartado de forma incorreta na cidade, padronizando o trabalho das empresas que prestam este serviço, ao passo que o descarte irregular aumenta a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, e prejudica a natureza das mais diversas formas. O ‘Caçamba Verde’ representa um grande avanço para Suzano em termos de preservação ambiental e sustentabilidade”, afirmou o titular da pasta.

Paralelamente ao trabalho desenvolvido pela prefeitura, os munícipes também podem colaborar com o serviço ao realizar denúncias por meio da Ouvidoria Municipal, a partir do telefone 0800-774-2007.

Deixe seu Comentário

