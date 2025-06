Meio Ambiente apresenta ações e projetos a representantes de indústrias do Alto Tietê

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou na última quarta-feira (18/06) uma palestra direcionada a representantes de indústrias do Alto Tietê, reunidos no Grupo de Profissionais de Meio Ambiente das Indústrias do Alto Tietê (GPMAI-AT).

O encontro, realizado no prédio da Höganäs Brasil Ltda, no distrito César de Souza, em Mogi das Cruzes, teve como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo município e os projetos regionais conduzidos pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), por meio da Câmara Técnica de Gestão Ambiental.

O GPMAI-AT é composto por gestores e responsáveis técnicos de meio ambiente das indústrias da região, que se reúnem periodicamente para discutir temas comuns como licenciamento ambiental, gestão de resíduos, legislação vigente, desenvolvimento sustentável e demais pautas relacionadas à preservação ambiental e às obrigações legais.

Durante a apresentação, a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo Franco, detalhou os projetos em andamento tanto no município quanto na esfera regional. Ela explicou que o convite surgiu em razão da relevância dos trabalhos conduzidos na cidade e também das ações articuladas pelo Condemat+.

“Foi uma oportunidade muito produtiva de compartilhar com os profissionais do setor industrial as iniciativas que estamos conduzindo em Suzano e na Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat+. Apresentamos projetos relevantes, como os financiados pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), além dos planos regionais de gestão de resíduos e outras ações ligadas à sustentabilidade e à conformidade ambiental”, destacou Solange.

A diretora também explicou que esses encontros são fundamentais para fortalecer o diálogo entre o setor público e a iniciativa privada. “O alinhamento com as empresas é essencial, porque elas são geradoras de resíduos e, ao mesmo tempo, parceiras estratégicas na implementação de soluções sustentáveis. Discutimos temas como os desafios do licenciamento ambiental, os avanços no gerenciamento de resíduos e os instrumentos de planejamento ambiental que estão sendo adotados na região”, acrescentou.

A diretora ressaltou, ainda, que Suzano tem se destacado na região pela postura proativa em relação às questões ambientais, buscando não apenas cumprir as exigências legais, mas também fomentar práticas sustentáveis que impactem positivamente toda a comunidade. “Estamos trabalhando para que as empresas entendam que o cumprimento da legislação ambiental não é apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade de gerar valor, reduzir custos e melhorar a imagem institucional junto à sociedade”, afirmou.

Além da participação de Solange, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, também conduziu uma apresentação voltada especificamente para as ações locais. Ele falou sobre os avanços de Suzano na modernização dos processos de licenciamento, na fiscalização ambiental e na gestão dos resíduos sólidos, tanto industriais quanto urbanos.

“Nosso município tem se esforçado muito para oferecer processos mais eficientes, transparentes e alinhados com as melhores práticas ambientais. Foi muito importante poder apresentar aos representantes das indústrias como estamos trabalhando na modernização dos nossos procedimentos, no fortalecimento da fiscalização e, sobretudo, na orientação às empresas para que atuem de forma responsável e sustentável”, afirmou Chiang.

Entre os temas que mais geraram interesse durante o encontro estiveram as atualizações na legislação ambiental, os critérios para emissão de licenças e autorizações, os projetos de recuperação de áreas degradadas e os avanços no Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conduzido pelo Condemat+.

De acordo com o secretário, a aproximação com o setor produtivo é indispensável para que as políticas públicas ambientais sejam efetivas. “Quando estabelecemos um canal de diálogo aberto e técnico com as empresas, conseguimos não apenas cobrar as obrigações legais, mas também construir soluções conjuntas para os desafios ambientais que afetam tanto o poder público quanto à iniciativa privada”, completou Chiang.