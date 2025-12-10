Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Meio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores comparecerem

Mutirão ocorrerá neste sábado (13/12), no centro, com 230 animais já agendados; novos cadastros devem ser feitos via on-line ou no Centrus

10 dezembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Meio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores compareceremMeio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores comparecerem - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou as convocações dos tutores de cães e gatos previamente inscritos para o mutirão de castração que será realizado neste sábado (13/12), na região central de Suzano. A clínica que realizará o serviço está entrando em contato com os cadastrados para orientar sobre horários e procedimentos a serem seguidos. A ação, que integra o programa municipal de controle populacional de pets, estima atender 230 animais, número que corresponde à capacidade total definida pela clínica contratada para esta edição do mutirão.

Assim como nas demais ações realizadas ao longo do ano, o procedimento será gratuito e contempla a esterilização e a microchipagem dos animais. A iniciativa faz parte de uma política permanente do município voltada ao combate ao abandono, à promoção do bem-estar animal e ao atendimento regular da demanda de tutores que aguardam na fila de castração. O programa totaliza 10.950 procedimentos realizados desde 2018.

De acordo com a pasta, todas as vagas para o mutirão já foram preenchidas, e os contatos com os tutores estão sendo feitos exclusivamente via WhatsApp. A orientação é que os responsáveis fiquem atentos ao celular e sigam as instruções enviadas pelas equipes, que incluem informações sobre o horário do atendimento, cuidados pré e pós-operatórios e a necessidade de apresentação de documentos pessoais caso haja alguma pendência no cadastro.

A pasta reforça ainda que as faltas sem aviso prévio prejudicam diretamente outras famílias que aguardam pelo serviço. Segundo o titular da pasta, André Chiang, a participação responsável dos tutores é essencial para o sucesso do programa. “Temos mantido uma rotina de mutirões em todas as regiões de Suzano, levando o serviço para mais perto da comunidade, e cada procedimento realizado é uma vitória para a cidade e para os pets. Mas, quando um tutor falta sem comunicar, outra família deixa de ser atendida. Por isso pedimos que todos confirmem presença e cumpram o agendamento”, destacou.

O mutirão contará com equipe técnica especializada da clínica contratada, responsável pelas cirurgias e pela orientação completa aos tutores sobre alimentação, repouso e cuidados necessários após o procedimento. Todos os animais passarão também pela microchipagem, tecnologia que permite a identificação do tutor por uma clínica com leitor de microchip caso o pet se perca, fortalecendo as políticas municipais de responsabilidade e segurança animal.

A Secretaria de Meio Ambiente lembra que as convocações contemplam apenas tutores previamente inscritos. Para participar das próximas ações, é preciso realizar o cadastro pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, da região central, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência.

Chiang ressalta que o trabalho seguirá de forma contínua. “Nosso compromisso é ampliar o acesso ao programa, reduzir o abandono e garantir mais qualidade de vida aos animais. A castração é um ato de cuidado, que protege os pets e contribui para a saúde pública. Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender o máximo de famílias possível”, finalizou o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante oportunidades no mercado de trabalho
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante oportunidades no mercado de trabalho

Vigilância Sanitária interdita drogaria por problemas estruturais e falta de limpeza
Cidades

Vigilância Sanitária interdita drogaria por problemas estruturais e falta de limpeza

Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão na Câmara nesta quinta
Cidades

Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão na Câmara nesta quinta

Pelo 2&ordm; ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região
Legislativo

Pelo 2º ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano
Ventania

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão
Saúde

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão