Meio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores comparecerem

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou as convocações dos tutores de cães e gatos previamente inscritos para o mutirão de castração que será realizado neste sábado (13/12), na região central de Suzano. A clínica que realizará o serviço está entrando em contato com os cadastrados para orientar sobre horários e procedimentos a serem seguidos. A ação, que integra o programa municipal de controle populacional de pets, estima atender 230 animais, número que corresponde à capacidade total definida pela clínica contratada para esta edição do mutirão.

Assim como nas demais ações realizadas ao longo do ano, o procedimento será gratuito e contempla a esterilização e a microchipagem dos animais. A iniciativa faz parte de uma política permanente do município voltada ao combate ao abandono, à promoção do bem-estar animal e ao atendimento regular da demanda de tutores que aguardam na fila de castração. O programa totaliza 10.950 procedimentos realizados desde 2018.

De acordo com a pasta, todas as vagas para o mutirão já foram preenchidas, e os contatos com os tutores estão sendo feitos exclusivamente via WhatsApp. A orientação é que os responsáveis fiquem atentos ao celular e sigam as instruções enviadas pelas equipes, que incluem informações sobre o horário do atendimento, cuidados pré e pós-operatórios e a necessidade de apresentação de documentos pessoais caso haja alguma pendência no cadastro.

A pasta reforça ainda que as faltas sem aviso prévio prejudicam diretamente outras famílias que aguardam pelo serviço. Segundo o titular da pasta, André Chiang, a participação responsável dos tutores é essencial para o sucesso do programa. “Temos mantido uma rotina de mutirões em todas as regiões de Suzano, levando o serviço para mais perto da comunidade, e cada procedimento realizado é uma vitória para a cidade e para os pets. Mas, quando um tutor falta sem comunicar, outra família deixa de ser atendida. Por isso pedimos que todos confirmem presença e cumpram o agendamento”, destacou.

O mutirão contará com equipe técnica especializada da clínica contratada, responsável pelas cirurgias e pela orientação completa aos tutores sobre alimentação, repouso e cuidados necessários após o procedimento. Todos os animais passarão também pela microchipagem, tecnologia que permite a identificação do tutor por uma clínica com leitor de microchip caso o pet se perca, fortalecendo as políticas municipais de responsabilidade e segurança animal.

A Secretaria de Meio Ambiente lembra que as convocações contemplam apenas tutores previamente inscritos. Para participar das próximas ações, é preciso realizar o cadastro pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, da região central, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência.

Chiang ressalta que o trabalho seguirá de forma contínua. “Nosso compromisso é ampliar o acesso ao programa, reduzir o abandono e garantir mais qualidade de vida aos animais. A castração é um ato de cuidado, que protege os pets e contribui para a saúde pública. Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender o máximo de famílias possível”, finalizou o secretário.