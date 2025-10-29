Meio Ambiente de Suzano inicia convocações para novo mutirão de castração de cães e gatos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano iniciou nesta semana as convocações dos tutores inscritos para mais um mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado na região sul da cidade. A ação ocorrerá no dia 8 de novembro (sábado), na Escola Municipal Lídia Lima da Silva, localizada no Jardim Planalto, distrito de Palmeiras.

Assim como as outras já realizadas, a iniciativa oferece procedimentos gratuitos de esterilização e microchipagem, seguindo o programa municipal de controle populacional de pets que, desde 2018, já contabiliza 10.801 castrações realizadas.

A ação é voltada para tutores moradores de Suzano que já estão inscritos e agora estão sendo chamados por mensagens via WhatsApp. Para participar das próximas ações, os munícipes devem realizar inscrição prévia para garantir a vaga. Os cadastros podem ser feitos de duas formas: pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, centro. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e preencher um formulário com os dados pessoais. Após a inscrição, o tutor precisa aguardar a equipe entrar em contato para confirmar a data e horário da cirurgia.

A realização dos mutirões é feita por uma clínica contratada, com equipes capacitadas para orientar os tutores sobre os cuidados pré e pós-operatórios. O programa reafirma o compromisso da prefeitura com o controle populacional de animais, o combate ao abandono e a promoção do bem-estar dos pets na cidade.

O secretário André Chiang destacou a importância da participação da população. “Temos mantido uma rotina de mutirões em todas as regiões de Suzano, levando o serviço para mais perto da comunidade. Cada procedimento realizado é uma vitória para a cidade e para os pets. As equipes estão chamando quem já está inscrito e contamos com a presença de todas essas pessoas, pois quando um tutor não comparece sem aviso, outra família deixa de ser atendida”, explicou.

O programa de castração gratuita segue as diretrizes da administração municipal de controle populacional e de combate ao abandono. Além da cirurgia, todos os animais passam pela microchipagem, o que permite a identificação e localização dos tutores caso os pets se percam e sejam levados por uma pessoa para uma clínica veterinária que possua leitor de microchip, fortalecendo as políticas de responsabilidade e segurança animal. A castração é indicada para cães e gatos a partir dos seis meses de idade, ajudando a prevenir doenças, comportamentos indesejados, além de controlar a população dos animais.

Após este mutirão do dia 8, a pasta realizará uma nova ação na região central, em 13 de dezembro. “A meta é encerrar 2025 com resultados ainda mais expressivos, garantindo a continuidade desse trabalho que tem impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida dos nossos pets. Pedimos que todos os inscritos cumpram o agendamento, para que possamos atender o máximo de famílias possível”, finalizou o secretário.