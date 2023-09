Meio Ambiente divulga balanço de ações em audiência pública

A atividade foi organizada pela Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal do Poder Legislativo municipal e contou com a participação dos vereadores Artur Takayama; Jaime Siunte; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho. Por parte da administração municipal, estiveram presentes a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, e as coordenadoras da pasta, Andreia Nascimento e Natacha Nakamura.

A apresentação teve o objetivo de promover a prestação de contas, por parte da Prefeitura de Suzano, sobre o trabalho desenvolvido para a proteção dos animais. Foram destacados os dois mutirões organizados nos últimos meses que garantiram não só a castração de 370 animais, como também a microchipagem deles por meio de clínicas contratadas. O serviço, que pode ser agendado pelo link bit.ly/Castracao-Suzano, promove o controle populacional e identificação dos animais castrados. Desde quando foi instituída a iniciativa, em 2018, já foi registrada a castração de 7.418 pets.

O projeto “Baby, me Leva!”, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública e com o PlayPet, equipamento público destinado ao lazer e treinamento de cães, que fica situado nas instalações do Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), também mereceu destaque. A ação permitiu que 313 pets encontrassem uma família só no período entre maio e setembro deste ano. Desde que foi implantado, em 2021, o projeto já garantiu a adoção de 1.048 animais.

Na audiência, ainda houve menção às vistorias que são realizadas pelo setor de Bem-Estar Animal sempre que são recebidas, por meio da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007), denúncias de maus-tratos e abandono. Os registros da pasta assinalam 491 vistorias de maio a setembro, sendo que 30 delas foram encaminhadas à Polícia Civil. Desde 2021, já foram realizadas 1.175 vistorias, com 63 encaminhamentos para uma delegacia da cidade.

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano apresentou nesta quinta-feira (21/09) o balanço de atividades relacionadas ao setor de Bem-Estar Animal entre maio e setembro deste ano. Durante audiência pública conduzida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, e realizada pela Câmara Municipal, o chefe da pasta, André Chiang, compartilhou os números referentes à causa animal no período, que apontou 370 castrações e 313 adoções.