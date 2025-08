Meio Ambiente e CPTM buscam solução para cães na estação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estiveram juntas nesta quarta-feira (06/08) para dar solução à situação dos cães que ficam no entorno da Estação Suzano da Linha 11-Coral. O encontro reuniu o titular da pasta, André Chiang, e a supervisora da unidade, Lucimara Paiva de Campos, no local, onde foram discutidas alternativas que preservem a segurança dos passageiros e também possam ajudar os animais.

Foram convidados a participar representantes dos setores envolvidos com a causa, como a coordenadora do setor de Bem-Estar Animal, Andréia Nascimento; e a coordenadora do setor de Controle de Zoonoses da prefeitura, Priscila Arap; assim como o vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e voluntárias que cuidam dos ca?s que ficam no entorno da estação. Por parte da CPTM, também marcaram presença o supervisor Jameson Fontes e a equipe de segurança.

As partes estão acompanhando de perto essa questão, que tem causado preocupação em função da possibilidade de algum tipo de ameaça por parte dos ca?s. Passageiros chegaram a relatar que alguns deles têm latido e se aproximado de maneira a causar medo. A prefeitura já tem buscado entender como os animais chegaram ao local e se instalaram por ali, mas já foi verificado que muitas pessoas alimentam os cães, o que reforça o vínculo com o espaço. Como aquela praça localizada entre as ruas General Francisco Glicério e Dr. Prudente de Moraes é de responsabilidade da CPTM, toda e qualquer medida precisa ser definida com o aval da empresa.

Conforme foi destacado na reunião, a Secretaria de Meio Ambiente se prontificou a garantir para os animais o cuidado que outros ca?s e gatos costumam ter a partir dos serviços que são implementados de forma rotineira pela pasta. Neste contexto, podem ser citados os mutirões de castração e os eventos de adoção responsável organizados por meio do projeto “Baby, Me Leva!”. Houve o entendimento de que esses serviços poderiam ser alternativas possíveis para que os ca?s encontrem tutores e, consequentemente, um novo lar. Ficou acordado que as ações de castração e vacinação passarão a contemplar os animais, que também passarão a constar na fila de animais aptos para adoção.

Os voluntários também participarão deste trabalho por conhecerem o perfil dos cães. Eles poderão acompanhar os animais no deslocamento para os eventos de adoção e também durante a organização dos eventos. A CPTM informou que buscará reforçar as ações de conscientização para evitar abandonos de cães. André Chiang afirmou que o diálogo com a CPTM pode trazer uma solução adequada para esse caso, ouvindo todas as partes envolvidas no processo. “Queremos encontrar uma alternativa que seja boa para a população e também para os animais. Não podemos colocar em risco os munícipes, mas também precisamos encontrar um local seguro para que os cães possam ter a qualidade de vida que eles merecem”, declarou.