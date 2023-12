Meio Ambiente faz vistoria aérea em locais de preservação em Suzano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, nesta quarta-feira (27/11), uma vistoria aérea em locais estratégicos de preservação ambiental no município. A iniciativa, que ocorreu em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), teve como principal objetivo combater, fiscalizar, punir e evitar possíveis crimes ambientais, bem como verificar os procedimentos já implementados pela pasta em prol desta causa.

A atividade, acompanhada pelo secretário André Chiang, também contou com as presenças do coordenador do GFI-ATC, Marcelo Borges; do 1º tenente da Polícia Militar Ambiental Edson Alves de Lima; e da secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Mogi das Cruzes, Ionara Amélia Fernandes. Na oportunidade, ainda houve uma análise minuciosa a fim de identificar e coibir ações com potencial de prejudicar rios e nascentes existentes na cidade, tendo em vista a importância de assegurar a integridade desses recursos hídricos essenciais à vida e à comunidade local.

Durante o sobrevoo, também foram efetuados mapeamentos detalhados, identificando possíveis áreas de risco e monitorando a biodiversidade presente nos locais de preservação. A iniciativa visou garantir a manutenção dos ecossistemas e fornecer dados precisos para o desenvolvimento de estratégias futuras de proteção e manejo sustentável. O levantamento aéreo abrangeu áreas de relevância ecológica, parques naturais e zonas de proteção ambiental, demonstrando o comprometimento da administração municipal em assegurar a integridade dos recursos naturais.

Os resultados obtidos serão fundamentais para embasar a implementação de novas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do município. O reforço neste tipo de operação de fiscalização não tem como objetivo apenas punir infratores, mas principalmente prevenir danos ao meio ambiente, promovendo uma cultura de respeito com os recursos naturais. A pasta ainda destaca que atividades ambientais irregulares podem ser denunciadas junto à Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007.

André Chiang ressaltou a importância e a efetividade de executar ações como essas. “A preservação da biodiversidade é o legado que deixamos para as gerações futuras, um compromisso vital que, com certeza, deve ser levado em frente. Desta forma, podemos construir alicerces sólidos em que haja uma harmonia verdadeiramente sustentável entre o homem e a natureza. Agradeço a presença de todos e, principalmente, a disponibilidade do governo estadual. Sem dúvida, este apoio nos ajuda a crescer cada vez mais neste âmbito”, afirmou o titular da pasta.