terça 30 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Cidades

Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos

Ação realizada no último sábado (27/09), que culminou com 175 procedimentos, ampliou números para 10.650 animais atendidos de forma gratuita desde 2018

29 setembro 2025 - 20h20Por de Suzano
Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveu no último sábado (27/09) o terceiro mutirão de castração de cães e gatos realizado neste mês. A iniciativa contemplou 175 animais, sendo 90 cães e 85 gatos, todos submetidos a procedimentos cirúrgicos de esterilização e à microchipagem. Com este novo saldo, o município alcançou a marca de 474 animais atendidos somente em setembro e já soma 10.650 desde o início do programa, em 2018.

A ação aconteceu na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém, em Palmeiras, ampliando o alcance do serviço e reforçando a política pública de controle populacional e de bem-estar animal que Suzano vem consolidando nos últimos anos. Além da redução da reprodução descontrolada, a medida tem impacto direto na saúde dos pets, na prevenção de zoonoses e no combate ao abandono.

Somados, os três mutirões de setembro atenderam 140 animais na região norte, 159 no centro e agora 175 na região sul. Os resultados mostram a crescente adesão da comunidade ao programa e evidenciam o esforço da administração municipal em manter uma agenda contínua de atendimento gratuito para tutores da cidade.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância da participação da população e comemorou os avanços registrados neste mês. “Encerramos setembro com um saldo muito positivo, chegando a 474 cães e gatos castrados e microchipados. Isso demonstra a força do programa e o comprometimento de grande parte dos tutores. A castração é um ato de amor, que protege os animais e também a cidade, ao reduzir abandonos e doenças. Cada procedimento realizado é uma vitória coletiva”, afirmou.

Chiang ainda reforçou o papel da comunidade no fortalecimento da iniciativa. “A prefeitura oferece toda a estrutura de forma gratuita, mas, para que o mutirão funcione plenamente, é preciso que cada tutor cumpra sua parte. Caso não possa comparecer, deve avisar com antecedência para que a vaga seja repassada. É uma atitude simples, mas que faz toda a diferença”, acrescentou.

A Prefeitura de Suzano já confirmou a próxima edição do mutirão para o dia 11 de outubro, dando continuidade ao calendário de ações. As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, região central. Para garantir a vaga, os tutores devem preencher seus dados pessoais e apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência, e aguardar o contato das equipes responsáveis pela castração.

