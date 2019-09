Meio Ambiente forma 1ª turma de educadores do bem-estar animal e prepara rede de atuação

A Secretaria do Meio Ambiente de Suzano realizou na noite desta quarta-feira (18) a formatura da primeira turma do curso Educadores Ambientais do Bem-Estar Animal, composta de 30 alunos. Na solenidade, que ocorreu no campus da Faculdade Piaget, houve também a apresentação da Rede do Bem-Estar Animal (Rebea), criada pelos estudantes e professores, e que em breve será colocada em prática.

Entre os presentes na cerimônia estavam o secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi; a diretora da pasta e idealizadora do projeto, Solange Wuo; o secretário municipal de Governo, Said Raful; e a vereadora de Mogi das Cruzes Fernanda Moreno. Houve ainda a participação dos professores do curso, como Dario Reisinger Ferreira, Patrícia Santos e Jefferson Leite – defensor da causa animal e paraninfo da turma.

Segundo Solange Wuo, a iniciativa é pioneira em toda a região e forma os primeiros agentes que trabalharão profissionalmente em prol dos animais em Suzano. "E o resultado do primeiro curso não poderia ser melhor. Como trabalho de conclusão de curso instituímos a Rebea, que apresentamos em primeira mão. Tenho orgulho de dizer que a turma inaugural foi fundadora da rede, que logo entrará em ação no município", conta ela.

O projeto tem como principal objetivo unir todos os atores envolvidos na área para a construção coletiva da política do bem-estar animal de Suzano. A estrutura e as regras de funcionamento estão sendo elaborados pelos formandos e seus professores. Em breve, o Rebea terá o seu lançamento oficial na cidade.

O curso foi promovido pela Prefeitura de Suzano em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As aulas tiveram início em 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e contou com 20 horas de conteúdo programático dividido em quatro módulos: Saúde e Bem-Estar Animal, Legislação Aplicada à Causa Animal, Educação Ambiental e Educação Ambiental com Elaboração de Projetos. As aulas ocorreram na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no campus da Faculdade Piaget e no Centro Unificado de Serviços (Centrus).

Novas edições serão realizadas conforme o engajamento do grupo e da sociedade. "Para se fazer um trabalho adequado, a Secretaria do Meio Ambiente tem vários eixos, e um deles é a causa animal, onde desenvolvemos uma política mais consolidada. É um trabalho relativamente novo e fico muito orgulhoso de já estarmos avançando desta forma. A partir daqui haverá novas turmas e este mecanismo vai se propagar cada vez mais e de forma mais profissional", disse Gianuzzi.