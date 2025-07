Meio Ambiente garante zeladoria de nove praças nesta semana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue atendendo a população com a manutenção dos espaços verdes de lazer da cidade. Nesta última semana de julho, as equipes da pasta estão garantindo os serviços de roçagem do mato alto, poda de arbustos pequenos, capinação e limpeza em nove pontos entre esta quinta (24/07) e a próxima segunda-feira (28/07).

O cronograma aponta que estão sendo contempladas praças do Parque Residencial Casa Branca, incluindo a Wilson Manoel de Oliveira, a Ademir Justino Gonçalves e aquelas situadas na rua Osvaldo de Oliveira e na rua Isabel Castanheda; assim como as Praças Valdemiro Neves Barbosa, no Jardim das Flores; e Luis Inacio do Nascimento, na Vila Barros; e também as localizadas nas ruas Gonroku Yoshimoto, na Chácara Faggion; no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa; e na Paróquia São José Operário, no Jardim Casa Branca.

O objetivo é manter as áreas verdes de lazer bem conservadas e limpas, bem como evitar a proliferação de pragas urbanas. Além de contribuir para a estética, o trabalho evita o acúmulo de lixo e entulho, garantindo a segurança dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente por esses locais.

Para isso, além das atividades direcionadas às árvores e plantas, também são feitos serviços na estrutura desses locais, que incluem pintura das bases das academias, guias e bancos, onde é promovida a retirada de resíduos que podem colaborar para o desenvolvimento de ratos, baratas e aranhas.

Além das praças, também têm sido beneficiados, por esses serviços, alguns jardins administrados pela prefeitura, como o do Centro de Convivência, da Vila Figueira; o do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, do bairro Cidade Boa Vista; e o do Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica no Jardim Colorado.

Vale destacar que, em Suzano, é possível adotar praças e áreas verdes por meio do programa “Adote uma Praça”. Este programa permite que pessoas físicas, empresas e outras entidades se tornem parceiros na manutenção e conservação de espaços públicos. A adoção pode ser feita por meio de Termos de Cooperação, em que o adotante se compromete a cuidar da área durante um determinado período, em troca de benefícios como a colocação de placas com a identificação da empresa ou entidade. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail smma@suzano.sp.gov.br.