Meio Ambiente inicia série de vistorias em veículos da Prefeitura

Com acompanhamento do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, da tecnóloga Natacha Nakamura, do engenheiro ambiental Allan Santos de Oliveira e das equipes das Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Educação, cerca de 40 veículos foram vistoriados ao longo do dia para checar o nível de dióxido de carbono (CO²) emitido pela fumaça dos automóveis. Ao fim do processo, todos foram aprovados.

A avaliação consiste em simular o funcionamento do sistema de exaustão dos veículos em movimento com o intuito de conferir a opacidade da fumaça produzida pelos motores. Para realizar o processo, as equipes posicionaram uma placa branca em paralelo aos escapamentos dos veículos e, a partir disso, os agentes verificaram as possíveis alterações na cor, sendo este o resultado da emissão.

O engenheiro ambiental explica que a aprovação é conquistada quando a fumaça exausta apresenta menos de 40% de densidade. “Essa medição é feita ao comparar o resultado do teste com os indicadores pré-estabelecidos pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), pois quanto mais escura a placa, maior o índice de emissão de CO². Como os veículos são constantemente vistoriados, não houve nenhuma alteração latente”, relatou Oliveira.

Ao final da etapa, todos os veículos aprovados receberam o selo do “Programa Município VerdeAzul”, iniciativa promovida pelo governo estadual com o propósito de medir e apoiar a eficiência com a valorização da agenda ambiental nos municípios em prol do desenvolvimento sustentável.

Chiang afirma que o processo também será repetido com os outros veículos da Prefeitura de Suzano. “Neste mês especial, que marca a celebração e a preservação do meio ambiente, também faremos essas medições nos caminhões e máquinas da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, nas ambulâncias e vans da Secretaria de Saúde e em todos os outros setores que contam com veículos a diesel”, destacou.

“Dar luz a esta ação também é uma forma de conscientizar os suzanenses de que os cuidados com os nossos recursos naturais são essenciais. Em nome do responsável pela pasta de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, agradeço as equipes pelo apoio”, completou o secretário.

A Secretaria de Meio Ambiente iniciou uma série de vistorias nos veículos da Prefeitura de Suzano na manhã desta sexta-feira (02/06), avaliando a emissão de poluentes dos ônibus e das vans escolares da Secretaria de Educação. A ação contemplará toda a frota municipal que opera à base de óleo diesel e é parte da campanha “Mês do Meio Ambiente”, celebrado em junho.