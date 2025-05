Meio Ambiente leva serviços gratuitos para cachorros e gatos em ações no fim de semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou de uma mobilização em prol do bem-estar animal no último fim de semana (03 e 04/05), durante a “Festa Pet Benção” e o “FestCão 2025”. As ações ocorreram no distrito de Palmeiras e no Jardim Imperador com atendimentos voltados para vacinação, emissão de Registros Geral Animal (RGA), cadastros para castração, orientações sobre cuidados com os pets e guarda consciente, além da atuação no projeto de adoção “Baby, me Leva!”, que estimula a adoção de cães e gatos de forma segura e responsável.

Os eventos tiveram participação do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful, do presidente da Câmara, Artur Takayama, do ex-prefeito de Suzano e secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e da ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, além do secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.

A “Festa Pet”, realizada no sábado e domingo, levou atendimento e informação aos moradores de Palmeiras e reuniu mais de 2 mil pessoas. A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aplicou cem doses da vacina antirrábica, emitiu dez RGAs e realizou 28 cadastros no programa municipal de castração gratuita. Além disso, foram desenvolvidas ações educativas sobre posse responsável, prevenção de doenças e cuidados diários com os animais.

Já no domingo, o “FestCão 2025” ocorreu no Parque Max Feffer, reunindo aproximadamente 5 mil pessoas. Na ocasião, foram aplicadas outras cem vacinas, emitidos 13 RGAs e realizados 20 cadastros para castração. A programação também contou com o tradicional projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, que teve grande participação da população e resultou na adoção de 38 animais, entre cães e gatos.

As ações realizadas no final de semana também contribuem diretamente com a saúde coletiva ao prevenir zoonoses e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com os animais de estimação.

Para o secretário André Chiang, a atuação da pasta em eventos como esses é uma oportunidade de aproximar a população dos serviços voltados à causa animal. “As pessoas comparecem por conta do clima de lazer e diversão, mas acabam tendo acesso a informações importantes sobre vacinação, castração, identificação e cuidados. É justamente nesse contato direto que conseguimos orientar, acolher e conscientizar de forma leve e efetiva. Essa é a missão da nossa equipe em cada ação que participa”, destacou o chefe da pasta.

“A causa animal tem ganhado cada vez mais força em Suzano, e isso mostra o quanto a população está engajada e consciente sobre a importância dos cuidados com os pets. Essas ações são resultado de um trabalho planejado, que une saúde pública, bem-estar animal e cidadania. Levar serviços gratuitos para os bairros, promover a adoção responsável e orientar sobre a guarda consciente são passos importantes que fortalecem nossa rede de proteção. Seguiremos investindo nesse compromisso com responsabilidade e carinho”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.