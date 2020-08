Meio Ambiente orienta transportadores sobre gerenciamento de resíduos sólidos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou na tarde desta sexta-feira (14) uma reunião técnica com as 12 empresas transportadoras cadastradas junto à Prefeitura de Suzano a fim de prestar orientações sobre o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos na cidade. A ação faz parte do programa Caçamba Verde, em andamento desde o ano passado, com o intuito de rastrear o transporte e a destinação final de restos de construção no município.

Na oportunidade, os chamados “caçambeiros” e as empresas de destino final receberam uma explanação sobre o sistema de emissão do Cadastro de Transporte de Resíduos (CTR Eletrônico), que visa acompanhar o processamento de entulho, como tijolos, cimento e concreto, armações de ferro e outros itens.

O secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, pontuou que o objetivo é tornar a cidade mais limpa, sendo que há um ano a pasta se empenha nesta empreitada de monitoramento inteligente dos Resíduos da Construção Civil (RCCs). “Queremos evitar o descarte irregular em terrenos públicos e áreas de preservação ambiental, além de qualificar e padronizar o trabalho das empresas de caçambas de médio e grande porte, bem como de carroceiros independentes que atendem a coleta de pequenas quantidades”, disse. Já a diretora Solange Wuo explicou que o programa caminha para o fim do processo de implantação, sendo que o município já superou as etapas de revisão da legislação ambiental, o período de inscrição das transportadoras e vistoria dos equipamentos usados e o cadastramento das áreas de destinação e visita aos locais, seguindo agora para a disponibilização da ferramenta digital. O encontro contou com a participação do CEO & Founder da GRX Business Consult, Gustavo Consentino, responsável pelo Sistema GRX Waste Track, que faz parte do programa Caçamba Verde.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também compareceu à reunião e reforçou a importância da parceria com as transportadoras e áreas de destinação final. “É muito bom estarmos juntos acompanhando de perto todos os processos de implantação. Este é um grande trabalho que nos dará retorno positivo na própria sociedade, em um município melhor e comprometido com a natureza e o bem-estar de todos”, afirmou.