Meio Ambiente participa de atividades sobre sustentabilidade em escolas

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano participou, na última sexta-feira (27/06), da “6ª Conferência Nacional Infantojuvenil”, promovida pela Escola Estadual Alfredo Roberto, e da programação da “Semana do Meio Ambiente”, do Colégio Cristão Kairós. As atividades contaram com a presença do secretário André Chiang e incluíram apresentações de planos de sustentabilidade desenvolvidos pelos alunos.

A ação teve início às 9 horas, na Escola Estadual Alfredo Roberto, localizada no Jardim Casa Branca. Na ocasião, os estudantes apresentaram o plano de sustentabilidade para o rio Fonte da Amizade, como parte da “6ª Conferência Nacional Infantojuvenil”. Apoiado pela pasta, o programa tem como objetivo incentivar os alunos a desenvolverem uma relação ativa e sustentável com o meio ambiente. Desde 2022, os participantes vêm estudando o rio e buscando soluções para sua recuperação, como o incentivo ao descarte adequado de resíduos e à ampliação do saneamento básico.

Após a explicação dos alunos, o secretário reforçou as ações que já estão sendo tomadas para a melhoria dos pontos abordados. Após a explicação dos alunos, o secretário reforçou as ações que já estão sendo tomadas para a melhoria dos pontos abordados. “Realizamos diversas iniciativas para melhorar a qualidade do meio ambiente em Suzano, como o projeto ‘Árvore FamiliAR’, que já promoveu cerca de 200 plantios. Além disso, ainda neste semestre, a Prefeitura e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) oficializaram um plano de ação com o objetivo de ampliar a coleta e o tratamento de esgoto em toda a cidade. A execução do projeto já foi iniciada nas proximidades do rio”, disse Chiang.

No período da tarde, foi a vez dos alunos do Colégio Cristão Kairós, localizado no Jardim Helena. Eles tiveram a oportunidade de conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente e entender como essas ações impactam diretamente na qualidade de vida da população.

O encontro reuniu 20 estudantes que participam do “Torneio Brasileiro de Robótica”.