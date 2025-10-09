Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Meio Ambiente participa de evento de dez anos da APRM Alto Tietê Cabeceiras

Encontro destacou a importância da preservação dos mananciais e reuniu autoridades ambientais, gestores públicos, promotores e representantes da sociedade civil

09 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Meio Ambiente participa de evento de dez anos da APRM Alto Tietê CabeceirasMeio Ambiente participa de evento de dez anos da APRM Alto Tietê Cabeceiras - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano participou, nesta quinta-feira (09/10), do evento em comemoração aos dez anos da lei estadual nº 15.913/2015, que instituiu a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) Alto Tietê Cabeceiras, realizado no Prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O encontro contou com painéis e debates voltados à preservação ambiental e ao fortalecimento das políticas públicas para a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Promovido pelo Grupo de Fiscalização Integrada Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC), a iniciativa reforçou a importância do trabalho conjunto entre municípios, Estado e sociedade na defesa dos mananciais da região. Participaram do evento o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da pasta, Solange Wuo Franco; técnicos da secretaria; e diversas autoridades e especialistas, incluindo secretários municipais, promotores de Justiça, policiais civis e militares, técnicos ambientais e representantes de entidades civis.

A programação contou com duas palestras principais. A primeira, ministrada pelo advogado, cientista social e professor Cesar Louvison, do Departamento de Planejamento da Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, abordou o tema “O que são os mananciais e a importância da preservação da natureza para a manutenção da qualidade da água”. Ele destacou os impactos diretos da ocupação irregular, da poluição e da falta de planejamento urbano sobre as fontes hídricas, além de enfatizar o papel da educação ambiental na reversão desse quadro.

Em seguida, a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrante do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) - Núcleo Cabeceiras, Joana Franklin de Araújo, ministrou a palestra “Breve histórico da legislação sobre mananciais, o marco renovador da lei estadual nº 15.913/2015 e sua aplicação”, na qual apresentou um panorama sobre a evolução das normas de proteção e os desafios de implementação enfrentados ao longo da última década.

Durante o evento, os participantes debateram os avanços conquistados desde a criação da APRM, mas também destacaram os desafios que ainda persistem, especialmente quanto à fiscalização, ao ordenamento territorial e à necessidade de políticas públicas integradas. O GFI/ATC, formado por diferentes órgãos estaduais e municipais, foi reconhecido por sua atuação conjunta na proteção dos mananciais e no combate às infrações ambientais que comprometem a qualidade da água.

Para a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental de Suzano, Solange Wuo Franco, que palestrou sobre a ação dos municípios dentro do GFI/ATC, a celebração representa um marco importante para todas as cidades da região. “O trabalho de preservação dos mananciais exige esforço contínuo, integração entre os entes públicos e conscientização da sociedade. Estar presente nesse evento, que também comemora os dez anos da Lei de Mananciais do Alto Tietê, é reafirmar o compromisso de Suzano com a sustentabilidade e com a defesa de um patrimônio natural que garante a qualidade de vida das gerações futuras”, destacou Solange.

Já o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou que a participação da equipe técnica da cidade reforça a postura proativa de Suzano nas pautas ambientais regionais. “A proteção das nossas águas é uma responsabilidade compartilhada. A APRM Alto Tietê Cabeceiras é um exemplo de como a união entre municípios, Estado e comunidade pode gerar resultados concretos. Nossa equipe tem trabalhado para que Suzano continue contribuindo com ações efetivas de preservação, fiscalização e educação ambiental”, afirmou Chiang.

O secretário também frisou que encontros como este são fundamentais para a troca de experiências e o fortalecimento das políticas públicas. “Discutir os desafios enfrentados pelo GFI e pelos municípios é essencial para aprimorarmos a gestão ambiental. A cooperação técnica e institucional é o caminho para garantir um futuro mais equilibrado e sustentável para toda a região do Alto Tietê”, completou.

Além dos representantes de Suzano, também estiveram presentes o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; a secretária de Meio Ambiente de Salesópolis, Patrícia Cesare; o secretário de Meio Ambiente de Arujá, Juvenal Fernando Penteado; a secretária de Sustentabilidade de Mogi das Cruzes, Regina Sesoko; a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada; o secretário-executivo do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), Adriano Leite; o coordenador de Estratégias de Proteção Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Kauê Gonçalves Grecco; o delegado da Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma) de Mogi das Cruzes, Jean Cerri Casso; o promotor de Justiça Leandro Guimarães; entre outras autoridades.

