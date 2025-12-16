Meio Ambiente prepara última edição do 'Baby, me Leva!' para este sábado

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-estar Animal, realizará, neste sábado (20/12), a última edição presencial do ano de adoção responsável do “Baby, me Leva!”. A iniciativa será no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Parque Suzano) das 10 às 17 horas. Entre cães e gatos, estarão disponíveis cerca de 30 animais para ganharem um novo lar.

Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e responder a um questionário de compromisso desenvolvido por Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes. Outra forma de levar o pet para casa é realizar o processo on-line. Por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível agendar uma visita e conhecer o animal de interesse.

Criado em 2021, o “Baby, me Leva!” já mudou a vida de 2.252 animais por meio de adoções responsáveis. Só neste ano, a iniciativa contabiliza 500 adoções realizadas em eventos presenciais.

O secretário André Chiang ressaltou os resultados alcançados e destacou que a meta para o próximo ano é dobrar esses números. “Os avanços que conquistamos mostram que estamos no caminho certo. Para o ano seguinte, nosso compromisso é ampliar ainda mais essas ações e dobrar o número de adoções, oferecendo novas oportunidades e mais qualidade de vida aos animais que aguardam um lar”, disse o titular da pasta.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.