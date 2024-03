Meio Ambiente promove mais uma edição do 'Baby, me Leva!'

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoverá neste domingo (17/03) mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!” no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

A quarta edição do evento no ano contará com a temática circense, com cerca de 50 animais, entre cães e gatos, disponíveis para adoção. Vale ressaltar que para levar o novo amigo para casa é preciso apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de ser necessário responder ao questionário realizado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de garantir que os animais não sofram maus-tratos. Também é imprescindível que o responsável seja maior de 18 anos.

Os interessados que não puderem comparecer ao evento presencialmente, podem visualizar os animais por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Após o primeiro contato, é possível agendar uma visita, momento em que passarão por uma avaliação do perfil, para, posteriormente, conhecer o animal e oficializar a adoção preenchendo um formulário destacando que o animal passa a estar sob sua responsabilidade.

Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a pasta pelo telefone (11) 4745-2055 ou comparecer na sede do órgão, que fica localizado no Centro Unificado de Serviços (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, destacou que os eventos são totalmente gratuitos, tornando-se um meio fácil e seguro para a adoção de um novo pet. “Estamos entusiasmados em promover mais um evento de adoção responsável para aqueles que desejam adicionar um novo membro à sua família. Nossos eventos são gratuitos, proporcionando um ambiente seguro e acessível para a adoção de animais de estimação, promovendo o bem-estar animal e garantindo um novo lar aos pets”, destacou.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçou que o ato de adotar um amigo de quatro patas transforma a vida de todos. “Quando um pet é adotado, não só a vida dele passa por uma grande mudança, como também a de toda a família. Esperamos que esta edição possa ser um sucesso e que muitos cães e gatos possam encontrar um novo lar”, definiu ela.