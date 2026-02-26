Meio Ambiente promove nova edição do 'Baby, me Leva!' no Suzano Shopping

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará neste sábado (28/02) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”. A iniciativa ocorrerá das 10 às 17 horas, no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Conjunto Residencial Iraí), com cerca de 30 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos.

Coordenada pelo Setor de Bem-Estar Animal, a ação tem como foco garantir que os pets sejam encaminhados para famílias preparadas para oferecer cuidado, segurança e qualidade de vida. Durante o evento, os interessados passam por um processo de avaliação conduzido por protetores independentes e entidades parceiras.

A seleção inclui entrevista e preenchimento de questionário, com o objetivo de verificar o perfil dos futuros tutores e as condições oferecidas aos animais. Somente após essa etapa os pets são liberados para adoção, assegurando um encaminhamento responsável e alinhado às diretrizes de proteção animal.

Além de proporcionar novos lares para cães e gatos, o projeto também desempenha um papel educativo, orientando a população sobre a posse responsável e o compromisso permanente que envolve a adoção. Desde sua criação, em 2021, o “Baby, me Leva!” já contabiliza 2.333 adoções em Suzano, considerando as edições presenciais e os atendimentos realizados por meio da plataforma digital.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de responder ao questionário de avaliação. Quem preferir pode optar pela modalidade on-line, acessando o site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, onde é possível conhecer os animais disponíveis, agendar visita e finalizar o processo mediante assinatura de termo de compromisso.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, descentralizar o projeto é uma estratégia para ampliar o alcance das adoções. “A gente leva o ‘Baby, me Leva!’ para pontos diferentes da cidade, como o Suzano Shopping e o Parque Max Feffer, justamente para alcançar públicos variados. Cada espaço tem um perfil diferente de visitantes, e isso aumenta as chances de os animais encontrarem um lar responsável”, afirmou.

O secretário também destacou que a iniciativa vai além do dia do evento. “Nosso trabalho é contínuo. Não se trata apenas de entregar o animal para adoção, mas de orientar, conversar e garantir que essa decisão seja consciente. Quando levamos o projeto para locais com grande circulação, conseguimos dar visibilidade à causa animal e mostrar que adotar é um compromisso para a vida toda”, completou Chiang.