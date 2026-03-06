Meio Ambiente promove roda de conversa para mulheres em parceria com a Assistência Social

A Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, promoverá no próximo dia 9 de março, às 9 horas, uma roda de conversa voltada às participantes da ginástica municipal. A atividade reunirá cerca de 70 mulheres em um momento de diálogo, integração e valorização feminina. O encontro será realizado no Parque Nosso Recanto, localizado na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense.





A roda de conversa contará com a participação da assistente social Telma, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que conduzirá o diálogo com as participantes, promovendo reflexões e orientações sobre temas relacionados ao bem-estar, à convivência e ao fortalecimento das mulheres.





Durante a programação, haverá café da manhã fit, além da distribuição de brindes, criando um ambiente acolhedor para troca de experiências e fortalecimento dos vínculos entre as participantes. A iniciativa também busca estimular reflexões sobre qualidade de vida, saúde física e emocional, além de incentivar o cuidado e a valorização das mulheres.





A ação integra o conjunto de atividades que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vem promovendo ao longo do mês de março, período marcado por iniciativas voltadas à valorização, ao reconhecimento e ao fortalecimento das políticas públicas destinadas às mulheres do município.





De acordo com a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim, o encontro foi planejado para proporcionar um espaço de acolhimento e convivência. “Será uma oportunidade de integração, troca de experiências e cuidado, reforçando a importância de ações que valorizem e promovam o bem-estar das mulheres”, destacou.