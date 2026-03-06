Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Meio Ambiente promove roda de conversa para mulheres em parceria com a Assistência Social

Atividade reúne participantes da ginástica municipal com café da manhã fit e ações de integração durante o mês da mulher

06 março 2026 - 14h13Por De Ferraz

A Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, promoverá no próximo dia 9 de março, às 9 horas, uma roda de conversa voltada às participantes da ginástica municipal. A atividade reunirá cerca de 70 mulheres em um momento de diálogo, integração e valorização feminina. O encontro será realizado no Parque Nosso Recanto, localizado na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense.


A roda de conversa contará com a participação da assistente social Telma, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que conduzirá o diálogo com as participantes, promovendo reflexões e orientações sobre temas relacionados ao bem-estar, à convivência e ao fortalecimento das mulheres.


Durante a programação, haverá café da manhã fit, além da distribuição de brindes, criando um ambiente acolhedor para troca de experiências e fortalecimento dos vínculos entre as participantes. A iniciativa também busca estimular reflexões sobre qualidade de vida, saúde física e emocional, além de incentivar o cuidado e a valorização das mulheres.


A ação integra o conjunto de atividades que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vem promovendo ao longo do mês de março, período marcado por iniciativas voltadas à valorização, ao reconhecimento e ao fortalecimento das políticas públicas destinadas às mulheres do município.


De acordo com a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim, o encontro foi planejado para proporcionar um espaço de acolhimento e convivência. “Será uma oportunidade de integração, troca de experiências e cuidado, reforçando a importância de ações que valorizem e promovam o bem-estar das mulheres”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Guararema inicia programa 'Colhendo Saberes' com atividades ambientais na Escola da Natureza
Cidades

Guararema inicia programa 'Colhendo Saberes' com atividades ambientais na Escola da Natureza

Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema
Cidades

Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema

Ferraz de Vasconcelos promove programação especial durante o Mês da Mulher
Mês das Mulheres

Ferraz de Vasconcelos promove programação especial durante o Mês da Mulher

Vereador Denis recebe representantes do Rotary Club Suzano Sul e garante apoio a doação de sangue
Cidades

Vereador Denis recebe representantes do Rotary Club Suzano Sul e garante apoio a doação de sangue

Agora é lei: Programa Farmácia Veterinária Solidária entra em vigor em Suzano
Cidades

Agora é lei: Programa Farmácia Veterinária Solidária entra em vigor em Suzano

Emprega PAT realiza edição especial na Casa da Mulher com 130 vagas de emprego
Cidades

Emprega PAT realiza edição especial na Casa da Mulher com 130 vagas de emprego