Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Cidades

Meio Ambiente realiza 151 castrações durante mutirão na região norte

Próximas ações da pasta já estão programadas para novembro e dezembro, no distrito de Palmeiras e na região central de Suzano; para participar, é necessário fazer inscrição prévia

15 outubro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Meio Ambiente realiza 151 castrações durante mutirão na região norte - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no último sábado (11/10) mais um mutirão de castração de cães e gatos. A ação ocorreu na Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, no bairro Cidade Boa Vista, na região norte, e garantiu 151 procedimentos gratuitos de esterilização e microchipagem dos pets - sendo 84 cães e 67 gatos atendidos ao longo do dia.

A iniciativa faz parte do programa municipal de controle populacional de pets que, desde 2018, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, já soma 10.801 castrações realizadas em diferentes bairros. Com o novo saldo, o município reforça sua política de saúde pública e bem-estar animal, garantindo atendimento contínuo e gratuito aos tutores da cidade.

As ações são realizadas em parceria com clínicas credenciadas e contam com o apoio de equipes técnicas da prefeitura, que orientam os tutores sobre cuidados pré e pós-operatórios. A castração é recomendada para cães e gatos a partir dos seis meses de idade e contribui para evitar doenças, reduzir brigas e comportamentos indesejados, além de impedir ninhadas indesejadas.

O secretário André Chiang destacou o sucesso do mutirão e o papel essencial da população na continuidade das ações. Ele pediu para que os tutores não faltem no dia do procedimento. “Temos mantido uma rotina de mutirões em todas as regiões de Suzano, levando o serviço para mais perto da comunidade. Essa edição na região norte foi muito positiva, com boa adesão dos tutores e uma estrutura completa de atendimento. Mas precisamos que os agendamentos sejam cumpridos, pois ainda estamos registrando muitas faltas. Quando o tutor não comparece sem aviso, outra família deixa de ser atendida”, salientou.

Chiang também ressaltou que o calendário das próximas etapas já está definido, ampliando o alcance da iniciativa. “No próximo dia 8 estaremos em Palmeiras. Em 13 de dezembro, os trabalhos se concentrarão na região central. A meta é encerrar 2025 com resultados ainda mais expressivos, garantindo a continuidade desse trabalho que começou com nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue na gestão do prefeito Pedro Ishi, e que tem impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida dos nossos pets”, afirmou o secretário.

As inscrições para os próximos mutirões já estão abertas e podem ser realizadas pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, na região central.

Para participar, é necessário preencher o formulário com os dados pessoais, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, e aguardar o contato da equipe responsável pela marcação da cirurgia.

"Contamos com a colaboração de todos que se inscreverem. A castração é essencial para a saúde pública e do animal e a presença de quem faz o cadastro é essencial para nós. É um ato de amor que protege os pets e também a cidade ao reduzir abandonos e doenças. Cada procedimento realizado é uma vitória para todos", finalizou Chiang.

