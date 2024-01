Meio Ambiente realiza 153 castrações no sábado

A escola municipal Professora Eliana Pereira Figueira, no bairro Jardim Imperador, recebeu no último sábado (27/01) o primeiro mutirão de castração de cães e gatos do ano. O evento, promovido pelo Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com o Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde, registrou 153 procedimentos, sendo 82 de cães e 71 de gatos.

A iniciativa, que contou com o apoio do “CastraMóvel”, unidade volante que garante mais facilidade no atendimento, atendeu tutores que já haviam realizado o agendamento prévio, superando os números da atividade anterior, ocorrida em dezembro com 115 castrações. De forma organizada, eles puderam apresentar os documentos e encaminhar os pets para a cirurgia de forma simples e segura.

Além da castração, os animais também passaram por microchipagem. Com ela, caso o pet se perca e seja encontrado por alguém, é possível levá-lo em alguma clínica veterinária para que um profissional que possua leitor de microchip tenha acesso aos dados do tutor e entre em contato para a devolução.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou o esforço da pasta para realizar os procedimentos. “A castração é importantíssima para os pets e, mais uma vez, tivemos muita gente comparecendo com seus cães e gatos. Gostaria de agradecer a todos que participaram e dizer que este ano teremos grandes mutirões como esse. A castração é segura e ajuda muito no controle populacional e na saúde dos animais”, destacou Chiang.

O chefe da pasta de Meio Ambiente, no entanto, fez um alerta aos tutores que vão levar animais aos próximos mutirões. “Tivemos 16 animais que não puderam ser castrados porque fizeram o jejum errado. É muito importante que os donos se atentem. Além disso, tivemos 240 confirmações de agendamento e 169 presenças, por isso, precisamos que os tutores compareçam, pois acabam ocupando vagas de outras pessoas”, finalizou o secretário.

Dados

Até o final de 2023, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano já havia realizado 8.540 castrações desde o início dos mutirões, em 2018. A ideia é auxiliar no controle populacional dos animais, uma vez que a castração é uma política pública que interrompe a reprodução de cães e gatos de forma segura e promove mais saúde para o animal.