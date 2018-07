Meio Ambiente realiza estudos para avaliar perfil do lixo doméstico

Nas últimas três semanas, a Prefeitura de Suzano tem realizado a análise do lixo produzido pelas residências do município, em um esforço conjunto com a empresa responsável pela coleta na cidade. O estudo, chamado de gravimetria, tem como principal objetivo determinar as características dos detritos de origem doméstica, como sua composição e separação entre resíduos orgânicos, recicláveis e os que são encaminhados para aterro sanitário. Os resultados deste trabalho serão aplicados na elaboração do novo Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que será encaminhado à Câmara no segundo semestre do ano.

O município foi dividido em quadrantes, com o recolhimento de 200 quilos de lixo em amostras, que foram encaminhadas à estação de transbordo da empresa, localizada no bairro Fazenda Aya. No local, equipes de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e estagiários de uma instituição de nível superior localizada em Suzano realizam o trabalho. O levantamento será concluído nesta terça-feira (3).

Em seguida, ocorrerá a análise dos dados, que terá duração de aproximadamente 20 dias. Na próxima fase, será elaborado o perfil com os detalhes acerca da composição dos resíduos residenciais. “A importância da gravimetria é quanto à elaboração das estratégias e políticas públicas que guiarão o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que deverá se adequar integralmente aos hábitos da população suzanense”, explicou a diretora da pasta Solange Wuo, que coordena a ação.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a abundância de um ou outro componente levará a adotar medidas para que seja reduzido o envio de lixo para aterros no futuro. “Ter essas informações é vital para que seja feito um trabalho dentro da realidade de nosso município, sem gastar recursos e tempo com medidas que não implicarão na redução de nossa produção de resíduos, nem estabelecer metas que não poderão ser cumpridas. Será um plano que reflita a realidade da nossa população”, explicou o secretário Carlos Watanabe.

Atualmente, Suzano envia 7,3 mil toneladas de lixo todo mês para aterros sanitários. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos deve ser renovado a cada quatro anos e tem seu vencimento no segundo semestre de 2018.