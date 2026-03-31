Meio Ambiente realiza mutirão de castração com 175 atendimentos a cães e gatos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu no último sábado (28/03) a castração de 95 gatos e 80 cães em mais uma etapa do mutirão de castração, totalizando 175 animais. Desta vez, a ação ocorreu na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, na região central, com o objetivo de promover controle populacional e a saúde animal.

A iniciativa integra o programa permanente que estabelece um cronograma de atendimentos ao longo do ano nas três regiões da cidade. Assim como nas demais edições, são realizados procedimentos gratuitos de esterilização, além da microchipagem e do cadastro no Registro Geral Animal (RGA), garantindo identificação e mais segurança para os pets.

Implantado em 2018, o programa já soma 11.563 cães e gatos atendidos no município, consolidando-se como uma política pública voltada ao bem-estar animal. Durante os mutirões, os tutores também recebem orientações técnicas sobre os cuidados no pré e pós-operatório, assegurando a recuperação adequada deles.

Para participar, é necessário realizar inscrição prévia, o que permite organizar o fluxo de atendimento e assegurar melhores condições sanitárias durante a execução das cirurgias. A pasta reforça a importância do comparecimento no horário agendado e do cumprimento das orientações, como o jejum dos animais, para que o procedimento seja realizado com segurança.

Próxima etapa

Dando sequência ao cronograma de 2026, a próxima edição do mutirão já está prevista para a região norte, com atendimento direcionado ao bairro Cidade Miguel Badra. A descentralização das ações é uma estratégia adotada pela administração municipal para ampliar a cobertura do serviço e atender a demanda de diferentes localidades ao longo do ano.

Para participar, o tutor deve realizar cadastro pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. No atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Após a inscrição, a comunicação com os tutores ocorre exclusivamente por WhatsApp, ferramenta utilizada para o envio de orientações, validação de informações e detalhamento sobre data, horário e local do atendimento. A Secretaria reforça que é fundamental informar um número correto e em funcionamento no cadastro, garantindo o recebimento de todas as instruções necessárias.

Ao avaliar o resultado da ação, o secretário André Chiang destacou a organização do programa. “Seguimos com um planejamento contínuo, levando o mutirão para diferentes regiões da cidade. Isso permite ampliar o acesso ao serviço e fortalecer as ações de proteção animal, com foco no controle populacional e na qualidade de vida dos animais”, afirmou.