Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-estar Animal, realizará neste domingo (11/01) a primeira edição presencial do ano do projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”. A iniciativa ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas.

Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e responder a um questionário de compromisso desenvolvido por organizações não governamentais (ONGs) e cuidadores independentes. Outra forma de levar o pet para casa é realizar o processo on-line. Por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível agendar uma visita e conhecer o animal de interesse.

Somente em 2025, o “Baby, me Leva!” mudou a vida de 500 animais por meio de adoções responsáveis. Para este ano, o secretário André Chiang ressaltou esperar que o número seja ainda maior. “Os avanços que conquistamos mostram que estamos no caminho certo. Para 2026, nosso compromisso é ampliar ainda mais essas ações e dobrar o número de adoções, oferecendo novas oportunidades e mais qualidade de vida aos animais que aguardam um lar”, disse o titular da pasta.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.