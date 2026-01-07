Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 07 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Adoção

Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026

Atividade será realizada no Parque Max Feffer a partir das 10 horas; somente no ano passado, a iniciativa auxiliou 500 animais a encontrar uma família

06 janeiro 2026 - 20h30Por da Reportagem Local
Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026 - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-estar Animal, realizará neste domingo (11/01) a primeira edição presencial do ano do projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”. A iniciativa ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. 

Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e responder a um questionário de compromisso desenvolvido por organizações não governamentais (ONGs) e cuidadores independentes. Outra forma de levar o pet para casa é realizar o processo on-line. Por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível agendar uma visita e conhecer o animal de interesse.

Somente em 2025, o “Baby, me Leva!” mudou a vida de 500 animais por meio de adoções responsáveis. Para este ano, o secretário André Chiang ressaltou esperar que o número seja ainda maior. “Os avanços que conquistamos mostram que estamos no caminho certo. Para 2026, nosso compromisso é ampliar ainda mais essas ações e dobrar o número de adoções, oferecendo novas oportunidades e mais qualidade de vida aos animais que aguardam um lar”, disse o titular da pasta.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs
Cidades

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs

Suzano fecha fábrica 'Rio Verde' no Miguel Badra e faz demissões
Cidades

Suzano fecha fábrica 'Rio Verde' no Miguel Badra e faz demissões

No mês de combate à intolerância religiosa, OAB Suzano promove evento sobre tema
Cidades

No mês de combate à intolerância religiosa, OAB Suzano promove evento sobre tema

Cultura promove programação especial para o período de férias
Suzano

Cultura promove programação especial para o período de férias

'Mega Natal' fecha 6ª edição com 1.855 peças comercializadas e R$ 42,8 mil em vendas
Cidades

'Mega Natal' fecha 6ª edição com 1.855 peças comercializadas e R$ 42,8 mil em vendas

Saúde inicia atendimentos da Carreta da Mamografia no Largo da Feira
Cidades

Saúde inicia atendimentos da Carreta da Mamografia no Largo da Feira