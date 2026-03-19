Meio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max Feffer

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará neste domingo (22/03) mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!”, voltado à adoção responsável de cães e gatos. A ação ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), em espaço organizado próximo à entrada do local, facilitando o acesso das pessoas interessadas.

O evento integra as iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal e busca ampliar as oportunidades de adoção, promovendo o contato direto entre os pets e possíveis tutores. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano desde 2021, já viabilizou a adoção de 2.365 cães e gatos.

Durante a atividade, os animais disponíveis estarão acompanhados por representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, que atuam no acolhimento e encaminhamento responsável.

Para efetivar a adoção, os interessados deverão preencher um termo de responsabilidade, assumindo o compromisso com o bem-estar deles. A medida garante mais segurança ao processo e reforça a importância da posse responsável.

Além das edições presenciais, o projeto também disponibiliza a opção de adoção on-line, por meio do site oficial http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, onde é possível agendar visitas e conhecer os animais disponíveis. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

“Neste mês já estamos na segunda edição do ‘Baby, me Leva!’, e a expectativa é que seja mais uma ação com boa participação da população. Nosso objetivo é ampliar as adoções e garantir que cada vez mais animais encontrem um novo lar com responsabilidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.