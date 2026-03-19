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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Adoção

Meio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max Feffer

Iniciativa é promovida pelo Setor de Bem-Estar Animal, que, desde o início do projeto, em 2021, já viabilizou a adoção de 2.365 animais

19 março 2026 - 17h32Por da Reportagem Local
Meio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max FefferMeio Ambiente realiza nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo no Parque Max Feffer - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará neste domingo (22/03) mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!”, voltado à adoção responsável de cães e gatos. A ação ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), em espaço organizado próximo à entrada do local, facilitando o acesso das pessoas interessadas.

O evento integra as iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal e busca ampliar as oportunidades de adoção, promovendo o contato direto entre os pets e possíveis tutores. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano desde 2021, já viabilizou a adoção de 2.365 cães e gatos.

Durante a atividade, os animais disponíveis estarão acompanhados por representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, que atuam no acolhimento e encaminhamento responsável.

Para efetivar a adoção, os interessados deverão preencher um termo de responsabilidade, assumindo o compromisso com o bem-estar deles. A medida garante mais segurança ao processo e reforça a importância da posse responsável.

Além das edições presenciais, o projeto também disponibiliza a opção de adoção on-line, por meio do site oficial http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, onde é possível agendar visitas e conhecer os animais disponíveis. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

“Neste mês já estamos na segunda edição do ‘Baby, me Leva!’, e a expectativa é que seja mais uma ação com boa participação da população. Nosso objetivo é ampliar as adoções e garantir que cada vez mais animais encontrem um novo lar com responsabilidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.

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