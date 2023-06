Meio Ambiente realiza oficina sobre arborização urbana

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu nesta segunda-feira (05/06) uma oficina sobre arborização urbana na Escola Estadual Alfredo Roberto, no Parque Residencial Casa Branca. Na oportunidade, 35 alunos participaram da iniciativa, que envolveu o reforço da importância acerca dos cuidados necessários em Áreas de Preservação Permanente (APP). A atividade contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e foi conduzida pelo engenheiro ambiental da pasta, Allan Santos de Oliveira.

Durante a ação, que faz parte do cronograma de atividades especiais realizadas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no mesmo dia, foi debatida a importância ambiental de preservar os recursos hídricos; a paisagem; a estabilidade geológica; a biodiversidade; bem como a preservação do solo, atividade que assegura o bem-estar das populações que residem ao redor. Após este momento, os alunos elaboraram planos de intervenção visando o desenvolvimento de projetos capazes de revitalizar áreas de preservação.

Os estudantes foram divididos em seis grupos, sendo que três ficaram responsáveis pelas áreas de “Educação Ambiental”, “Revitalização” e "Manutenção". Ao final da atividade, todo o conteúdo trabalhado pelos estudantes foi exposto em cartazes e, posteriormente, comentado rapidamente pelos participantes. A ação visou incentivar a conservação da biodiversidade de espécies de plantas e animais e o controle da erosão do solo.

De acordo com o chefe da pasta de Meio Ambiente, André Chiang, a escola é um ótimo local para propagar e realizar este tipo de iniciativa. “A programação especial que desenvolvemos já realizou ações em diversas escolas e acreditamos que podemos incentivar os jovens no desenvolvimento de hábitos simples e sustentáveis. Todos os alunos se mostraram engajados com a situação e foram extremamente participativos e atenciosos durante a oficina, o que mostra que a população suzanense possui consciência acerca da sua responsabilidade social”, comentou o secretário.