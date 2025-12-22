Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/12/2025
Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano

Iniciativa ocorreu no Parque Max Feffer no sábado passado (20/12) e reuniu 40 famílias em ação sustentável; participantes receberam orientações dos técnicos do Viveiro Municipal

22 dezembro 2025 - 20h15
Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do anoMeio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, no último sábado (20/12), no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, a última edição do ano do projeto “Árvore FamiliAr”. Durante a atividade, 40 famílias participaram do plantio do mesmo número de mudas de ipês-amarelos e ipês-rosas.

Acompanhados pelos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, os participantes receberam orientações sobre o preparo do solo, técnicas de cultivo e manejo das mudas, em uma experiência que promoveu o contato com a natureza e fortaleceu os laços familiares.

Criado em março deste ano, o projeto “Árvore FamiliAr” foi idealizado para incentivar práticas sustentáveis e promover a integração entre as famílias. Ao longo de nove encontros presenciais, a iniciativa resultou no plantio de mais de 500 mudas de diversas espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas grumixamas, araçás, aceroleiras, pitangueiras e ameixeiras.

“Durante os encontros, foi possível observar o interesse das famílias em participar do cultivo das mudas e em aprender sobre os cuidados necessários com as árvores. Essas atividades contribuem para ampliar o plantio e reforçar a preservação das áreas verdes do município”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

