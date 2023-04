Meio Ambiente recebe equipamentos do Estado para uso em fiscalização

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano foi contemplada com novos equipamentos para utilização das equipes de fiscalização na tarde desta terça-feira (04/04), durante seminário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A ação teve início na segunda-feira (03/04) e, como retribuição pela participação, a pasta municipal recebeu um drone, um tablet e um computador para otimização do trabalho desenvolvido no setor.

Os novos itens, conquistados por meio da adesão ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), garantirão um trabalho ainda mais completo por parte do setor ao investigar irregularidades nas áreas de mananciais, trabalho de grande demanda que visa a proteção de locais específicos e de recursos naturais, como a fauna, a flora e a água.

A diretora de Fiscalização Ambiental, Solange Wuo, pontua que a conquista será altamente benéfica para a atuação das equipes no município. “Esta entrega potencializará nosso trabalho de monitoramento, elevando nossa atuação a novos níveis com, por exemplo, a realização de imagens aéreas, algo estratégico para identificar questões como plantas e áreas totais”, disse.

Desde a segunda-feira, os seminários voltados para desenvolvimento e troca de experiências ocorreram com participação das equipes municipais de monitoramento e fiscalização integradas do Estado de São Paulo. A ação oportunizou discussões e debates em prol da melhoria dos processos de identificação e resolução de irregularidades ambientais com apresentação de experiências exitosas e resultados conquistados.

Ao longo dos dias, o evento contou com presenças de autoridades importantes, incluindo a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; o presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Thomaz Toledo; o coordenador de Fiscalização e Biodiversidade, Rafael Frigerio; e o presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê (CBH-AT), Amauri Pollachi.

Para Chiang, o contato com autoridades e representantes de outras cidades é essencial para fortalecer parcerias. “Em especial nesta terça-feira, tivemos tratativas importantes visando a melhor proteção dos recursos naturais que temos em Suzano. O diálogo é a base para o crescimento, assim como a chegada de novos investimentos, como os que conquistamos nesta tarde. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço o convite e afirmo que esses itens garantirão um importante ganho tecnológico para nossas ações”, pontuou.