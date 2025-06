Meio Ambiente reforça ações para atingir meta de 5 mil mudas plantadas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está mobilizada para atingir a meta de cinco mil mudas plantadas nestes próximos quatros anos. A pasta avança com projetos próprios como o “Replantar” e o “Árvore FamiliAR”, e também com as iniciativas desenvolvidas em parceria com outros setores da prefeitura, como o programa “Suzano Mais Praças”, que prevê 16 novas áreas arborizadas de lazer na cidade.

O “Replantar” visa promover a sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida e preservar o meio ambiente urbano com o replantio de árvores. O projeto foi colocado em prática em fevereiro deste ano, trazendo novas mudas de ipê para a Praça João Pessoa, na região central, e reforçará as ações de sustentabilidade e preservação da vegetação urbana, com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço. A expectativa é de que o trabalho possa atender todo o município com a previsão de 12 ações por mês.

Já o “Árvore FamiliAR”, também lançado neste ano, une preservação e convivência da família suzanense com uma proposta que consiste em convidar as pessoas para participar de um mutirão de plantio, que será realizado mensalmente no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Além de promover a conscientização ambiental, o projeto visa proporcionar momentos de lazer e união entre pais, filhos e outros membros da família, permitindo que todos compartilhem a experiência de cuidar de uma árvore. Para tanto, é disponibilizado o telefone (11) 4749-3943, meio pelo qual os munícipes podem realizar a inscrição e agendar participação.

Neste primeiro semestre, a pasta tem cumprido o cronograma de atividades e celebra a adesão das famílias em torno das propostas que estão sendo executadas. Quanto ao projeto “Árvore FamiliAR”, foram organizados mutirões que garantiram o plantio de 60 mudas em março, 25 em abril e 30 em maio.

As iniciativas visam potencializar o trabalho voltado à qualidade do ambiente urbano. As ações reforçam o compromisso da administração municipal com a pauta ambiental, essencial para atenuar os impactos das mudanças climáticas e garantir o desenvolvimento urbano equilibrado. Os novos serviços se integram àqueles que já aconteciam em Suzano desde a gestão Rodrigo Ashiuchi, incluindo o “Disk Árvore” e o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”.

O “Disk Árvore” disponibiliza o telefone (11) 4749-3943 com o objetivo de oferecer condições para que moradores possam solicitar a visita de uma equipe em sua residência, para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta.

Já o programa “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” propõe que, num prazo de até 90 dias após o nascimento do bebê, seja realizado o plantio da árvore em um local escolhido, dando preferência a áreas públicas urbanas, sempre em conformidade com a legislação vigente. O projeto foi criado pela Lei nº 5.341, de 2022, e idealizada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Para participar do programa é necessário entrar em contato com o Viveiro Municipal, pelo mesmo telefone (11) 4749-3943.

A Prefeitura de Suzano ainda realiza boas ações de manejo arbóreo urbano com foco na segurança, saúde vegetal e bem-estar da população. Um dos diferenciais do trabalho em Suzano é o uso de tecnologia avançada para diagnóstico da saúde das árvores, como o tomógrafo sônico - um equipamento do tamanho de um celular que é instalado ao redor do tronco e permite identificar danos internos, como apodrecimentos e rachaduras que não são visíveis externamente. Esse tipo de análise garante que somente árvores com riscos reais sejam removidas, assegurando a preservação do maior número possível de exemplares saudáveis.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que este Plano de Arborização vai ao encontro das discussões em torno das práticas sustentáveis no Brasil e no mundo. “Com os projetos, mostramos que Suzano está alinhada ao trabalho que vem sendo desenvolvido dentro e fora do País para garantir a melhoria da qualidade do ar e proteger a natureza. Estamos acompanhando cada etapa deste processo, que está reforçando essa cultura junto à população”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que as ações promovidas buscam, além da preservação do meio ambiente, o bem-estar dos moradores. “Este é um trabalho que é sensível a todos e que levamos muito a sério. Boa parte dessas propostas tiveram início ainda na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e agora incrementamos com novas ações para fortalecer esse tema junto à nossa população e que vamos deixar de legado para as gerações futuras”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.