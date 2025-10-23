Meio Ambiente reforça atuação contra pontos viciados no Alterópolis e no Monte Cristo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está reforçando as ações de combate aos pontos viciados no município. O trabalho tem contemplado vistorias regulares nos endereços onde acontecem o descarte irregular de resíduos com o objetivo de definir soluções que possam combater essa prática.

Nesta terça-feira (21/10), o titular da pasta, André Chiang, esteve na região norte para verificar a situação da rua Manoel Honorato dos Santos, no Jardim Alterópolis, e na região central, para entender as possibilidades que podem ser pensadas para evitar acúmulo de materiais na avenida Conde de Monte Cristo, no Jardim Monte Cristo.

Nos dois pontos, ele esteve acompanhado de representantes da Concessionária Renova Suzano, responsável pela execução dos serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos no município. Uma das propostas que estão sendo discutidas entre as partes é a implementação de um trabalho de paisagismo nestes locais, com pneus e plantas, com o objetivo de inibir o descarte.

A questão já está no radar da Prefeitura de Suzano há alguns anos. Para evitar essa conduta, já foram instaladas faixas de conscientização e reforçada a pintura em alguns pontos, para chamar a atenção. Algumas das localidades que receberam esses serviços foram as ruas Anita Garibaldi, no Parque Maria Helena, e Inácio Garcia, na Cidade Edson, entre outros locais.

Para se ter uma ideia do impacto dessa prática nas áreas urbanas, somente no mês passado, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos removeu dos pontos viciados da cidade, 399 toneladas de resíduos, uma quantidade maior que o total de materiais retirados de valas e rios (152), e também dos bueiros (47).

Paralelamente às ações de conscientização, a Prefeitura de Suzano reforça a recomendação para que os munícipes utilizem os ecopontos da cidade, que podem ser encontrados no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

A gestão de resíduos sólidos em Suzano também conta com a operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, que utiliza dois caminhões para recolher materiais inservíveis nas ruas conforme cronograma de circulação definido a partir das demandas da população, que pode fazer contato pelo WhatsApp (11) 94555-3867.

André Chiang destacou que a administração municipal tem buscado garantir ações práticas que possam preservar o meio ambiente mediante o combate a esses pontos viciados. “Estamos percorrendo a cidade para entender quais são as soluções mais adequadas para cada um destes endereços. Lembramos sempre da importância da população neste processo, que nos ajuda a denunciar os casos que tem acontecido nos bairros”, ressaltou o titular da pasta.

Os munícipes podem denunciar o descarte irregular nos pontos viciados pelos contatos da Ouvidoria Municipal, com o telefone 0800-774-2007 e o e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.