Meio Ambiente e Saúde garantem 148 procedimentos de castração de cães e gatos

A Prefeitura de Suzano realizou o procedimento de castração em 148 animais durante o mutirão promovido no último sábado (19/08), na Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, do bairro Cidade Boa Vista.

A atividade, que ocorreu entre 8 e 15 horas, contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi, e de Meio Ambiente, André Chiang, e do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

A iniciativa, que envolveu intervenções em 74 cães e 74 gatos, contou ainda com o apoio da estrutura do “CastraMóvel”, unidade volante que garante mais facilidade no atendimento, e de equipes do setor de Controle de Zoonoses, que auxiliaram na execução de toda a ação.

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

André Chiang ressaltou os benefícios da realização do processo de castração, que visa prevenir doenças e aumentar o tempo de vida. “A realização desta ação é o melhor caminho para contribuir com a diminuição do número de animais abandonados, além de garantir mais saúde e qualidade de vida aos pets da cidade”, afirmou.

secretário de saúde.

Já Pedro Ishi destacou que é importante que este trabalho seja promovido em conjunto.

“Nosso objetivo é realizar procedimentos bem-sucedidos e seguros, para isso é necessário que as duas pastas atuem juntas, de modo que as castrações sejam efetuadas sem oferecer riscos aos cães e gatos”, disse.

REQUISITOS NECESSÁRIOS

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, informou que alguns pontos devem ser levados em conta antes da realização do procedimento.

“Um dos requisitos necessários é que o animal tenha idade igual ou superior a seis meses. Também é importante que o pet esteja devidamente higienizado, pois essa é uma forma de facilitar o procedimento. Sem dúvida temos consciência acerca da relevância desta atividade, então pedimos a colaboração de todos para garantir ações cada vez mais assertivas”, definiu.